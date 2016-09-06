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Fotoğraflarla: Rio 2016 açılış töreni

06 Eylül 2016 03:23

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Açılış töreninde Maracana stadı hava fişeklerle aydınlatıldı.

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Törendeki gösteride Brezilya tarihinden kesitler aktarıldı. Portekizli sömürgeciler dans gösterileri eşliğinde anlatıldı.

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Brezilya'da köleliğin tarihinin anlatıldığı bir dans performansı.

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Brezilya'nın önde gelen kentlerinin büyümesi maket apartmanlarla anlatıldı.

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Gösteride yer alanlar, Brezilya'daki zengin kültür ve müzik geleneklerini anlatılırken canlı ve farklı renkler kullandı.

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Bu renkli kıyafetlerse Rio'nun karnaval geleneğini anlatıyor.

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Gösteride yer alan dansçılar.

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Brezilyalı dünyaca ünlü manken Gisele Bundchen de törende sahnedeydi.

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Geçit töreninde Türkiye'nin bayrağını Rıza Kayaalp taşıdı.

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İran'ın bayrağını, bir kaza sonucu felç olan okçu Zahra Nemati taşıdı.

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Tonga'nın bayrağını taşıyan sporcu Pita Aufatofua'nın bedeninin üstünün çıplak olması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Brezilya'nın geçici devlet başkanı Michel Temer, açılış konuşmasını yaparken yuhalandı.

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Olimpiyat ateşini Brezilyalı eski atlet Vanderlei Cordeiro de Lima yaktı. Futbol efsanesi Pele sağlık nedeniyle bunu yapamayacağını söylemişti.

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