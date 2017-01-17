Fotoğraflarla Reina saldırısı zanlısının yakalandığı Esenyurt'taki ev
17 Ocak 2017 21:21
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İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina gece kulübünde 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 71 kişinin yaralandığı saldırının zanlısı, 1983 doğumlu Özbekistan vatandaşı Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı evden çıkan bir not Pazartesi akşamı yakalandığı evden basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.
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Zanlının yakalandığı ev, İstanbul Esenyurt'ta güvenlikli bir sitenin içerisinde yer alıyor.
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Operasyonla ilgili gelen ilk haberlerde Masharipov'un yakalandığı sırada, yanında dört yaşındaki oğlunun da olduğu öne sürülüyordu. Ancak bu iddiaların doğru olmadığı ve Masharipov'un oğlunun nerede olduğunun bilinmediği açıklandı.
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Esenyurt'taki evde Masharipov'un yanı sıra Iraklı bir erkek ve Senegal, Mısır ve Somali'den üç kadın da gözaltına alındı.
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Evde yapılan aramada bir torba içerisinde Mısır ve Libya gibi Arap ülkelerine ait paralar ve el yazısı notlar bulundu.