Fotoğraflarla OHAL ilan edilen Virginia'da yaşananlar
13 Ağustos 2017 01:56
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ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde yüzlerce ırkçının yaptığı gösteride yaşanan olaylar dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
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Charlottesville şehrinde Konfederasyon Ordusu'nun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde şiddet olayları baş gösterdi.
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Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların gelmesi üzerine şehirde gerilim yükseldi. Grupların zaman zaman birbirlerine saldırması üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etti.
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Charlottesville kentinde, bir araç orkçılık karşıtı göstericilerin arasına daldı.
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Olayda bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi