T24 LogoT24 Logo

Fotoğraflarla OHAL ilan edilen Virginia'da yaşananlar

13 Ağustos 2017 01:56

120

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde yüzlerce ırkçının yaptığı gösteride yaşanan olaylar dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

220

Charlottesville şehrinde Konfederasyon Ordusu'nun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde şiddet olayları baş gösterdi.

320

Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların gelmesi üzerine şehirde gerilim yükseldi. Grupların zaman zaman birbirlerine saldırması üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etti.

420

Charlottesville kentinde, bir araç orkçılık karşıtı göstericilerin arasına daldı.

520

Olayda bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

620

720

820

920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

ETİKETLER

abdvirginiaırkçılıkgösterdişiddetpolisCharlottesville
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24