Fotoğraflarla: Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlar
31 Ağustos 2017 11:09
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Binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş ve Myanmar sınırında sıkışıp kaldı. Arakanlı bu kadın 3 gündür Ghundum sınırından Bangladeş'e geçmeyi bekliyor.
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Arakanlı Müslümanlar, Naf nehrini geçtikten hemen sonra Bangladeş askerleri tarafından sınırda durduruldu. Çoğu Myanmar tarafına geri gönderildi.
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Bu fotoğraftaki kadın ve çocukların hepsi Myanmar'ın Maunglew bölgesine bağlı Kuanchipong köyünden Bangladeş sınırına kaçtı. Köylerininin Myanmar askerleri tarafından ateşe verildiğini anlatıyorlar.
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Bu kız çocuğu da annesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. Şu ana kadar 18 binden fazla kişi Bangladeş'e geçmeyi başardı. Ancak binlercesi de sınır da bu kız çocuğu ve annesi gibi bekliyor.
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Ramiza Begam... Elinde kalan tek şeyin içi boş bir kap olduğunu söylüyor.
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86 yaşındaki Hüseyin Ahmed ilk kez Bangladeş'e geldi. Tel örgüleri geçip çok uzun bir yolu yürüdükten sonra Cox's Bazar yakınlarındaki Kutupalong mülteci kampına ulaştı.
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Kutupalong kampındaki bu ağacın altında 100'den fazla Arakanlı Müslüman yaşıyor. Bazıları yiyecek bekliyor, bazıları da akrabalarının buraya ulaşabilmesini...
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3 yaşındaki Ümmü Habibe... Annesi şiddetin travmasından uzak tutmak için makyaj yapıp onu eğlendirmeye çalışıyor. Mülteci kampındakilerin çoğu kadın ve çocuk.
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Arakanlı Müslümanların çoğu yoğun yağmur altında sınırı geçmeye çalıştı. Islanan kıyafetlerini böyle kurutuyorlar.
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