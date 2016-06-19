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İşte fotoğraflarla MHP'nin olağanüstü kurultayı

19 Haziran 2016 16:28

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Milliyetçi Hareket Partisi’nde yılan hikâyesine dönen ve bir türlü toplanamayan kurultay, bugün Ankara’daki Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştiriliyor.

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MHP'de kurultayın başlama saati 10:00 olarak öngörülüyordu ancak delegelerin salona giriş süreci uzadığı için kurultay gecikti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevlendirdiği Çağrı Heyeti’nin organize ettiği tüzük kurultayını tanımayarak, 10 Temmuz’da Ankara Arena Spor Salonu’ndaki düzenlenecek kurultayı işaret etti. Bahçeli, kurultayın yasal olmadığını ileri sürdü.

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Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “19 Haziran dayatması art niyetliliktir, MHP’ye darbe teşebbüsüdür” demiş ve kendisinin 10 Temmuz’daki kurultayda aday olduğunu duyurmuştu.

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Bahçeli, Çağrı Heyeti’nin düzenlediği kurultaya gitmeyeceğini duyururken, Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Selim Kaptanoğlu ve Servet Sazak adaylığını açıklamıştı. Alparslan Türkeş'in Genel Sekreter Yardımcısı Selim Kaptanoğlu'nun, daha sonra ‘Akşener lehine’ adaylıktan çekildiği iddia edilmişti.

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700 ile 800 arasında delegenin katılımı halinde Genel Merkez yönetimine 'güvensizlik' mesajı taşıyacak. Genel Başkan adaylarından Ümit Özdağ da, kurultaya 800 delegenin katılması halinde Bahçeli'nin aday olamayacağını belirterek, "Bahçeli istenmediğinin farkında, gitmek istiyor aslında ama bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

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