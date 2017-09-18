Fotoğraflarla: Meksika'da kadın cinayetlerine karşı protestolar
18 Eylül 2017 03:55
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Mara Fernanda Castilla adlı genç öğrencinin öldürülmesi sonrası, Pazar günü Meksika'nın farklı şehirlerinde kadına karşı şiddet protesto edildi.
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Genç kadın Eylül ayının başlarında, telefonundaki uygulamadan taksi çağırmış, ardından kayıplara karışmıştı. Cuma günü kadının cansız bedenine ulaşıldı. Protestocuların ellerindeki pankartlarda "Şovenist erkek şiddeti istemiyoruz" yazıyor.
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Pueblo polisi, taksi şoförünü cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Bir başka protestocunun elindeki pankartta, "Ölüm onarılamaz" yazılı.
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Protestolara binlerce kadın destek verdi. "Benim bedenim. Benim kararım. Hayır diyorum!" ve "Evde, okulda ya da işte özgür olmak istiyorum" gibi sloganlar dikkat çekti.
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Meksika'daki Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü'nün araştırmasına göre, ülkede her gün beş kadın öldürülüyor
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Araştırmalar, Meksika'da 15 yaş ve üstü kadınların 'yüzde 60'tan fazlasının' bir şekilde şiddete maruz kaldığını gösteriyor.
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