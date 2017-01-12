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Fotoğraflarla Meclis muharebesi!

12 Ocak 2017 22:45

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AKP ile MHP'nin anlaşıp Genel Kurul'a getirdiği 'başkanlık anayasası'nı görüşüyor.

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Dün akşamki görüşmelerde büyük olaylar çıktı. AKP'li ve CHP'li milletvekilleri Genel Kurul'da birbirlerine girdi, Meclis kürsüsü kırıldı, saksılar ve bardaklar havada uçuştu.

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Meclis'teki ilk gerilim 'başkanlık anayasası'nın üçüncü maddesi oylandığı sırada yaşandı.

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Anayasa'yı ihlal edip açık oy veren Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki AKP'li milletvekillerini cep telefonuyla görüntüleyen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın telefonu elinden alınmak istendi.

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Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'li vekillerce darp edildi.

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Meclis'teki en büyük kavga ise beşinci maddenin görüşmeleri sırasında yaşandı.

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CHP’li Özgür Özel kürsüdeyken, "Burası milletin kürsüsü, bu kürsüyü sizlere bırakmayacağız" dedi, CHP’li vekilleri kürsüye davet etti.

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Özel'in sözlerinin ardından CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma 5 dakika ara verdi.

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CHP'li milletvekillerinin kürsüye çıkmasıyla Genel Kurul karıştı. AKP'lilerle CHP'liler birbirine girdi, yumruklar konuştu.

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Kavga sırasında bardakların ve bir saksının hava uçuştuğu görüldü. Büyük kavga sırasında TBMM kürsüsü kırıldı, üzerindeki mikrafon zarar gördü.

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Bir AKP'li vekil CHP'li vekil tarafından bacağından ısırıldığını söyledi. Kavgada yaralanan CHP'li milletvekilleri oldu.

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İşte Meclis'teki büyük kavgadan çarpıcı fotoğraflar...

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Fotoğraflar: Cumhuriyet / Necati Savaş

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