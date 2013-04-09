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Fotoğraflarla Margaret Thatcher: Bakkalın kızından, başbakanlığa

09 Nisan 2013 17:18

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Margaret Hilda Roberts, 1925'te Grantham kentinde bir bakkalın kızı olarak doğdu.

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Thatcher gençlik yıllarında.

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1951'de boşanmış bir işadamı olan Denis Thatcher ile evlendi ve hukuk sınavlarına hazırlanmaya başladı. 1953'te avukat oldu, aynı yıl ikiz çocukları Mark ile Carol'u dünyaya getirdi.

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1951'de seçim kampanyası sırasında bir baca temizleyici ile konuşurken. O zaman seçimleri kaybetti, ancak 1959 yılında parlamentoya girmeyi başardı.

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Margaret Thatcher, 1979-1990 yılları arasında İngiltere'nin başbakanı olarak görev yaptı. Ödün vermez tavrıyla kısa süre içinde "demir leydi" diye anılmaya başladı.

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Falkland Adaları için Arjantin'e açtığı savaş sert imajını güçlendirdi.

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Ancak şiddet onu kendi ülkesinde, İngiltere'de yakaladı. 1984'de Brighton'daki Muhafazakar Parti konferansı sırasında kaldığı otele İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA saldırı düzenledi. Thatcher kurtuldu, ancak beş kişi öldü.

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Thatcher, iktidarda bulunduğu dönemde, 'siyasi ruh ikizi' olduğu söylenen ABD Başkanı Ronald Reagan ile stratejik bir ilişki kurdu. Reagan öldüğünde, Thatcher onu 'soğuk savaşı kazanan büyük adam' diye niteledi.

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Ekonomi politikalarıyla dünyada Turgut Özal dahil pek çok lidere ilham kaynağı oldu.

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Avrupa Birliği konusundaki tutumu ve belediye vergisi, Muhafazakar parti içinde bölünmelere yol açtı.

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Parti içindeki mücadeleyi kaybedip, liderlikten ve dolayısıyla başbakanlıktan göz yaşlarıyla ayrıldı.

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2007'de Avam Kamarası'na heykeli dikildi

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Sağlık sorunlarına rağmen, kamuoyu önüne çıkmaya devam etti. Burada şimdiki başbakan David Cameron ile birlikte görülüyor.

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Churchill'den bu yana İngiliz siyasetinin en nüfuzlu başbakanı olarak görülen Thatcher, 20. yüzyılda İngiltere'ye damgasını vuran liderlerden biri oldu. (Kaynak: BBCTürkçe)

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