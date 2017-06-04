Fotoğraflarla: Londra saldırısı
04 Haziran 2017 11:34
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London Bridge'de bir aracın çok sayıda kişinin üzerine sürüldüğü haberleri üzerine polis bölgeye hareket etti.
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London Bridge ve çevresi trafiğe kapatıldı.
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Saldırı sonrası silahlı çok sayıda polis London Bridge'e gönderildi.
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Polis, London Bridge'deki saldırıda ölenler olduğunu açıkladı.
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Saldırı sonrası Londralılara London Bridge'den uzak durmaları çağrısı yapıldı.
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Polis Londralılara "soğukkanlı ve dikkatli" olmaları çağrısında da bulundu.
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Görgü tanıkları bir aracın, köprünün kaldırımındaki yayaların üzerine sürüldüğünü söyledi.
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London Bridge'deki yaralılar hemen tedavi altına alındı.
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Polis, London Bridge'deki saldırıda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.
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Saldırı sonrası London Bridge'e helikopterler de gönderildi.
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İngiltere Başbakanı Theresa May yaşananları "potansiyel terör eylemi" olarak gördüklerini söylemişti. Londra polisi daha sonra saldırıların "terör bağlantılı" olduğunu açıkladı.
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