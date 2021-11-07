Fotoğraflarla kıtaları buluşturan İstanbul Maratonu
Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu bugün 43. kez koşuluyor. Toplamda 40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçerek bu heyecanı yaşıyor Maratonu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.
07 Kasım 2021 12:01
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Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu bugün 43. kez koşuluyor. Toplamda 40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçerek bu heyecanı yaşıyor Maratonu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in birlikte start vermesiyle başladı.
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World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çekiyor.
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43. İstanbul Maratonu başladı. Kademeli başlayan maratonda sporcular ve vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.
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N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda 54 elit atlet yarışıyor.
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43. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü veriliyor.
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İstanbul Maratonu'na katılan liderlere Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz da eşlik etti
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Boğaziçi akademisyenleri özerk üniversite için koştu