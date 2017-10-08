Fotoğraflarla: Katalan hükümetine baskınlar protesto edildi
08 Ekim 2017 14:55
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Katalonya'nın bağımsızlık referandumu kararı sonrası İspanyol polisinin Katalan hükümetine bağlı bakanlık binalarına baskın düzenlemesi, Barcelona, Tarragona ve Berga şehirlerinde binlerce kişi tarafından protesto etti.
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İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise, Madrid'deki Moncloa Sarayı'ndan ulusal televizyona yaptığı açıklamada, Katalan ayrılıkçılara referandum planlarını iptal etmeleri çağrısında bulundu. Rajoy "kuruntudan" ibaret olduğunu söylediği referandumu destekleyenlerin "aşırılıkçılık ve itaatsizliklerine" son vermelerini istedi.
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Katalan hükümeti, İspanya hükümetinin tepkisine rağmen 1 Ekim tarihinde bir bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planlıyor. İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosundan geçen bağımsızlık referandumu yasası hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
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Çarşamba sabahı polis, Katalan hükümetine bağlı bazı bakanlık binalarını basarak Katalonya Başkan Yardımcılığı Genel Sekreteri Josep Maria Jove dahil üç yetkiliyi gözaltına aldı.
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Baskınlarda on milyona yakın oy pusulasına el konuldu. İspanya polisinin dün gece ele geçirdiği belgeler arasında üzerinde Katalan hükümetinin logosu olan 45 bin zarf da vardı. Zarfların seçimde kullanılacağından şüpheleniliyor.
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Barcelona'da binlerce protestocu, Katalan bağımsızlık hareketinin sembolü olan Estelada bayrağını taşıdı.
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Bir protestocu, üstünde 'Evet oyu ver' yazılı bir pankartı İspanyol polisin yüzüne tutuyor.
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Başka bir protestocunun elindeki sembolik oy sandığının üstünde ise, 'İspanya, bütün problemin bu mu?" yazılı.
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Geçtiğimiz haftaya kadar referandum gerginliği barışçıl bir şekilde yönetiliyordu ancak son günlerde protestolar sırasında yer yer güvenlik güçleri ile çatışmalar yaşandı
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Genel olarak sakin geçen protestolarda, birçok kişi ellerinde karanfil çiçekler taşıyarak "özgürlüklerini istediklerini" söyledi.
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