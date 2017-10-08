T24 LogoT24 Logo

Fotoğraflarla: Katalan hükümetine baskınlar protesto edildi

08 Ekim 2017 14:55

110

Katalonya'nın bağımsızlık referandumu kararı sonrası İspanyol polisinin Katalan hükümetine bağlı bakanlık binalarına baskın düzenlemesi, Barcelona, Tarragona ve Berga şehirlerinde binlerce kişi tarafından protesto etti.

210

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise, Madrid'deki Moncloa Sarayı'ndan ulusal televizyona yaptığı açıklamada, Katalan ayrılıkçılara referandum planlarını iptal etmeleri çağrısında bulundu. Rajoy "kuruntudan" ibaret olduğunu söylediği referandumu destekleyenlerin "aşırılıkçılık ve itaatsizliklerine" son vermelerini istedi.

310

Katalan hükümeti, İspanya hükümetinin tepkisine rağmen 1 Ekim tarihinde bir bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planlıyor. İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosundan geçen bağımsızlık referandumu yasası hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

410

Çarşamba sabahı polis, Katalan hükümetine bağlı bazı bakanlık binalarını basarak Katalonya Başkan Yardımcılığı Genel Sekreteri Josep Maria Jove dahil üç yetkiliyi gözaltına aldı.

510

Baskınlarda on milyona yakın oy pusulasına el konuldu. İspanya polisinin dün gece ele geçirdiği belgeler arasında üzerinde Katalan hükümetinin logosu olan 45 bin zarf da vardı. Zarfların seçimde kullanılacağından şüpheleniliyor.

610

Barcelona'da binlerce protestocu, Katalan bağımsızlık hareketinin sembolü olan Estelada bayrağını taşıdı.

710

Bir protestocu, üstünde 'Evet oyu ver' yazılı bir pankartı İspanyol polisin yüzüne tutuyor.

810

Başka bir protestocunun elindeki sembolik oy sandığının üstünde ise, 'İspanya, bütün problemin bu mu?" yazılı.

910

Geçtiğimiz haftaya kadar referandum gerginliği barışçıl bir şekilde yönetiliyordu ancak son günlerde protestolar sırasında yer yer güvenlik güçleri ile çatışmalar yaşandı

1010

Genel olarak sakin geçen protestolarda, birçok kişi ellerinde karanfil çiçekler taşıyarak "özgürlüklerini istediklerini" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BarcelonaolmakpolisininKatalanprotesto
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24