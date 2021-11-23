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Fotoğraflarla Kamerun'da kakao hasadı

Kakaonun en fazla yetiştirildiği ülkelerden biri olan Kamerun'da kakao hasadı başladı.

23 Kasım 2021 10:14

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Kakaonun en fazla yetiştirildiği ülkelerden biri olan Kamerun'da kakao hasadı başladı.

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Kakao tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişir. Minimum sıcaklık 12 - 15 derece aralığında olmalıdır.

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Son derece hassas bir bitki türü olduğu için sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde yetiştirilmesi de zordur. Kakao üretiminde sıcaklığın 35 derece olduğu yerler uygundur.

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En çok kakao üretimi ve ihracatı yapan ülkelerin başında Fildişi Sahili geliyor. Kakao ihracatı, Batı Afrika'da yer alan bu ülkenin temel geçim kaynaklarından biridir. İkinci sırada ise Gana yer alıyor.

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Kakaonun en fazla yetiştirildiği diğer ülkeler: Kamerun, Nijerya ve Brezilya'dır.

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İşte Kamerun'da kakao hasadından kareler:

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İşte Kamerun'da kakao hasadından kareler:

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İşte Kamerun'da kakao hasadından kareler:

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İşte Kamerun'da kakao hasadından kareler:

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İşte Kamerun'da kakao hasadından kareler:

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