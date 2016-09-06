Fotoğraflarla ışıklandırılmış böcekler
06 Eylül 2016 03:24
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
18
Hırvat fotoğrafçı Petar Sabol Sharpeye, obje fotoğrafçılığına olan ilgisiyle doğa sevgisini birleştirerek böceklerin yakın çekim ve renkli fotoğraflarını çekti.
28
Sabol, dünyanın çıplak gözle kolayca gözlemlenemeyeceğine dikkat çekiyor ve 'bu fotoğraflar olmadan görebilmenin neredeyse imkansız olduğu anları' yakalamayı amaçlıyor.
38
The photographer has spent the past decade capturing occasions of unusual interaction, natural behaviour and action.
48
Hırvatistan'ın Palovec şehrinde yaşayan Sabol, "En başından beri doğadan ve onun neşeli dünyasından çok etkilendim" diyor.
58
Photographing tiny subjects extremely close up can reveal a great deal of detail. Here tiny dewdrops rest on the wings and body of a damselfly.
68
Detayları ortaya çıkarabilmek için ışık şartlarından azami ölçüde faydalanmak da ayrıca önemli. Bu nedenle gün doğumu ve batımı 'altın saatler' arasında.
78
Gün doğumu ve gün batımı fotoğraflara doku ve gölge verebilmek için de elverişli saatler.
88
İki kelebeğin kanatları boyunca süzülen ışık pırıltıları bitkinin kıvrımlı sapına da yansıyor.
© Tüm hakları saklıdır.