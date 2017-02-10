Bu 45'likten dünya geçti; 45 fotoğrafla İKSV'nin 45 yılı...
10 Şubat 2017 20:16
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1972 - 45 yıllık kültür-sanat serüveni 22 Temmuz 1972’de Hilton Oteli’nde gerçekleşen İstanbul Festivali Basın Toplantısı’yla başladı. Soldan Sağa: Cevad Memduh Altar, Ercümend Berker, Muharrem Nuri Birgi, Turizm Genel Müdürü Cengiz Altuğ, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, Basın Yayın Genel Müdürü Altemur Kılıç. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1973 - Mengü Ertel tarafından hazırlanan ilk İstanbul Festivali afişinin tanıtımı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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24 Haziran 1974 - 2. İstanbul Festivali, Leyla Gencer (soprano), Leone Magiero (piyano), Aya İrini Müzesi, Leyla Gencer’in festival izleyicisiyle ilk buluşması. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1975 - 3. İstanbul Festivali çerçevesinde düzenlenen Yeni Kuşak Piyanistleri Haftası’nda sahne alan 4. sanatçı 21 yaşındaki genç piyanist Gülsin Onay’dı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1976 - 4.sü düzenlenen İstanbul Festivali Gülhane Parkında. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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17 Temmuz 1977 - İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul Arkeoloji Müzeleri açık hava sergisi. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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8 Temmuz 1978 - Yedikule Zindanları’nda gerçekleşen Bulgaristan Pirin Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu’nun gösterisi. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1979 - Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen 7. İstanbul Festivali Afiş Yarışması’ndan bir kare. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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22 Haziran 1980 - Ajda Pekkan Konseri. Atatürk Kültür Merkezi’nde salon hınca hınç doluydu. Ajda Pekkan’a eşlik eden 5 vokalistten 3’ünü MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) topluluğu oluşturuyordu. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1981 - Galina Çurşina, Bolşoy Balesi’yle birlikte Kuğu Gölü’nü sergilemek üzere İstanbul’a gelen balerinlerden birisiydi. Ancak Galina’nın esas amacının bale yapmaktan ziyade Amerika’ya iltica başvurusunda bulunmak olduğu anlaşıldı. Hangi balerin olduğu tam olarak bilinmediği için de gösteri esnasında çekilen yukarıdaki fotoğraftan yüzü en az gözüken balerin işaretlenerek basına servis edildi. Galina’nın adı artık “İltica eden Galina” olarak hafızalarda yerini almıştı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1982 - Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan Macaristan’lı rock grubu ‘Omega’. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in o zaman biletlerin çok pahalı olmasından dolayı arkadaşlarının da yardımıyla ‘Turnike’ yöntemini kullanarak içeri girdiği yegâne konser. Aynı yıl İstanbul Sinema Günleri’nin 1.si düzenlendi. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1983 - Sinema Günleri 83’ün afişi grafik sanatçısı Kenan Dimetoka’nın ellerinde hayat buldu. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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8 Temmuz 1984 - Piyanoda Chick Corea, flütte ise Steve Kujala’yı gördüğümüz, AKM Büyük Salon’da düzenlenen konserden bir fotoğraf. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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26 Haziran 1985 - Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konserde New York Filarmoni orkestrası sahne aldı. 1985 yılı aynı zamanda ilk Altın Lale Ödülü’nün verildiği yıl oldu. Ödülü ‘1984’ filmiyle Michael Radford kazandı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1986 - İstanbul Festivali’nin ilk Caz konserini verecek olan Keith Jarrett ve ekibi. Chick Corea’dan sonra Keith Jarrett’ın İstanbul’a gelecek olması müzikseverler arasında büyük sevinç yarattı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1987 - 2017’de 30’uncu yılını kutladığımız İstanbul Bienali ilk kez 1987’de düzenlenmeye başlandı. O zamanki adıyla 1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri’nde, Michelangelo Pistoletto’nun ‘Beşik’ adlı çalışması Aya İrini Müzesi’nde yer aldı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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12 Nisan 1988 - İstanbul Sinema Günleri sırasında yapılan sansür karşıtı yürüyüşün ardından düzenlenen basın toplantısı. O yıl Elia Kazan’ın jüri başkanlığı yaptığı Sinema Günleri’nde sansür heyeti tarafından 5 film birden yasaklandı. Basında ve sanat camiasında oluşan tepkiler üzerine çıkarılan bir KHK ile yabancı filmler sansür uygulamasından muaf oldu. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1989 - Sarkis’in ‘Göbek Bağı’ isimli eseri 2. İstanbul Bienali kapsamında Ayasofya Hazine Dairesi’nde sergilendi. Sarkis bu eseri üretirken o mekanda kalmasını amaçlamıştı, ancak bakımsızlık ve mekanın kapatılması yüzünden eser hasar gördü. İKSV bu eseri onardı ve eser şu an Nejat Eczacıbaşı Binası’nın giriş holünün imzası olarak yaşamaya devam ediyor. İstanbul Tiyatro Festivali ilk kez bu sene düzenlendi. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1990 - Caz müziğin efsane isimlerinden B.B.King, 5 Temmuz 1990’da Açık Hava Tiyatrosu’ndaydı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1991 - 10. İstanbul Film Festivali afişleri eşliğinde İstiklal Caddesi. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1992 - İstanbul Kültür Sanat Vakfı UNESCO Büyük Kültür Ödülü’nü kazandı. Ödülü vakıf adına Dr. Nejat F. Eczacıbaşı aldı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1993 - 5. Tiyatro Festivali’nde yer alan Sakıncalı Piyade oyunu için Zeynep Oral, 30 Mayıs 1993 tarihli Milliyet’teki köşe yazısında şöyle yazmıştı: “Sakıncalı Piyade’yi Uğur Mumcu’suz izlemenin acısına, oyun boyunca kendi toplumumla, tarihimle hesaplaşma çabama, bir de oyunu bugünün gençlerinin gözleriyle izleme gerekliliğini ekledim.” (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1994 - İKSV’nin kurumsal kimliğini oluşturmak adına vakfın Kurumsal Kimlik Danışmanı Bülent Erkmen tarafından her festival için bir logo çalışması yapıldı. İKSV tarihi boyunca farklı anlayışlarda lale kullanılmıştı. Yeni logolarda da yine lale kullanıldı. Bugün halen ufak revizyonlarla aslına sadık olarak bu logolar kullanılmaya devam ediyor. İstanbul Caz Festivali de ilk kez bu yıl düzenlendi. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1995 - Katalan Grup Els Comediants’ın 7. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Ortaköy Meydanı’nda gerçekleştirdiği gösteriyle izleyiciler ilk kez bir sokak tiyatrosuyla tanışmış oldu. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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17-18 Mayıs 1996 - Rumelihisarı. Robert Wilson’ın yönettiği Persefone’nin provasından bir sahne. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1997 - 5. İstanbul Bienali kapsamında Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nda sergilenen Carl Michael Von Hausswolf’un Avrupalılaştırıcı/Asyalılaştırıcı isimli eseri. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1998 - Nuri Bilge Ceylan ‘Kasaba’ filmiyle 17. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da, Jüri özel ödülü ve Onat Kutlar anısına FIPRESCI Ödülü’nü aldı. Ödülü sunan ise Duygu Asena. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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1999 - 6. İstanbul Bienali kapsamında sanatçı Ugo Rondionone’nin Üsküdar’da sergilenmesi planlanan büyük yazılı eserinin (fotoğrafta gökkuşağı gibi gözüken) son anda Taksim Meydanı’nda sergilenmesine karar verildi ve böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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2000 - Ibrahim Ferrer ve Omara Portuondo, 7. İstanbul Caz Festivali kapsamında Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’ndeki Buena Vista Social Club konseri esnasında dans ederlerken. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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2001 - 7. İstanbul Bienali kapsamında Aya İrini’de sergilenen Michael Lin’in ‘Platform’ isimli çalışması. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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2002 - Tiyatro Festivali kendi yapımını ilk kez bu yıl gerçekleştirdi ve Nazım Hikmet’in doğumunun 100. yılında Nazım’a Armağan projesi hayat buldu. Yıldız Kenter, Genco Erkal, Zuhal Olcay, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Işık Yenersu, Jülide Kural, Tilbe Saran, Zeynep Tanbay gibi yıldız isimler bu oyunda bir araya geldi. Ekim ayını renklendiren, sonbaharın rengi Filmekimi de bu yıl ilk kez düzenlenmeye başlandı. (Fotoğraf: Muammer Yanmaz)
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2003 - 8. İstanbul Bienali kapsamında Karaköy Perşembe Pazarı’nda sergilenen Kolombiyalı sanatçı Doris Salcedo’nun ‘İsimsiz’ adlı eseri. (Fotoğraf: Muammer Yanmaz)
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2004 - 2002’den beri sonbaharın rengi Filmekimi sırasında çekilmiş, Beyoğlu / Yeşilçam Sokağı gösteren bir fotoğraf. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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2005 - Sophia Loren, 2010 yılında hayatını kaybeden İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı’nın elinden 24. İstanbul Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alıyor. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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2006 - 16 dansçı, 36 at ve 15 müzisyenle İKSV’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelen Bartabas yönetimindeki binicilik tiyatrosu Zingaro, yeni gösterisi Battuta’nın dünya prömiyerini İstanbul’da sahneledi. Battuta gösterisi için, 9.000 m2’ye yayılan gösteri alanında biri gösteri çadırı olmak üzere toplam 11 çadır kuruldu. (Fotoğraf: İKSV Arşivi)
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2007 – Bu yıl İKSV, Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu üstlendi. Bu yıl Türkiye Pavyonu’nda Vasıf Kortun’un küratörlüğünde Hüseyin Bahri Alptekin’in Don’t Complain (Şikayet Etme) adlı eseri yer aldı. (Fotoğraf: Giorgio Zucchiatti)
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2008 - Tüm dünyanın “La Diva Turca” olarak alkışladığı, İKSV’nin de Mütevelliler Kurulu Başkanı olan Leyla Gencer 10 Mayıs tarihinde Milano’daki evinde vefat etti. Leyla Gencer’in vasiyeti doğrultusunda düzenlenen veda töreninde, külleri Boğaz sularına döküldü. Leyla Gencer’in önderliğinde iki yılda bir düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması aynı yıl Ağustos ayında yine İKSV ve La Scala Tiyatrosu işbirliğinde düzenlendi. (Fotoğraf: Mahmut Ceylan)
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2009 - Geçen yıl kaybettiğimiz efsanevi müzisyen Leonard Cohen, 2009 yılında İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserle hayranlarının yıllar süren hasretini sona erdirdi ve bir rüya gerçekleşmiş oldu. (Fotoğraf: Muammer Yanmaz)
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2010 - İstanbul’un eğlence hayatına yeni bir soluk getiren Salon İKSV, kapılarını ilk kez bu yıl açtı. Fotoğraf 25 Aralık Ceylan Ertem konserinden. (Fotoğraf: Ali Güler)
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2011 - “Yoksulların en büyük talihsizliği yiyecek ekmek bulamamaları değil, kişi olarak önemsizliklerinin bilincinde olmalarıdır. Müzik sayesinde onlar da kendilerini daha iyi hissediyorlar.” José Antonio Abreu İKSV, tüm dünya için ilham verici bir örnek oluşturan El Sistema’nın kurucusu José Antonio Abreu ile dünyaca ünlü şef Gustavo Dudamel yönetimindeki 200 kişilik Venezüella Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nı Ağustos ayında dört günlük etkinlikler serisiyle İstanbul’da ağırladı. Konserlerin enerjisi o kadar yüksekti ki, belki de İstanbul’da ilk defa bir klasik müzik konserinde seyirciler tüm konseri dans ederek izledi. (Fotoğraf: Ali Güler)
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2012 - İKSV’nin 40.yıl kutlamalarının en dikkat çekici etkinliği, dünyaca ünlü Katalan topluluk La Fura Dels Baus’un İKSV için hazırladığı “İstanbul, İstanbul” gösterisi oldu. Gösteriyi, Haliç Camialtı Tersanesi’nde iki gece üst üste 10.000’e yakın seyirci izledi. İstanbul Tasarım Bienali’nin birincisi de aynı yıl düzenlendi. (Fotoğraf: Emre Mollaoğlu)
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2013 - Eczacıbaşı Topluluğu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nı ölümünün 20. yılında anmak için düzenlenen şef Alan Gilbert yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası konserlerinin ilki, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Ali Güler)
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2014 - Hayranlarının yıllardır dört gözle beklediği efsanevi müzisyen Neil Young, topluluğu Crazy Horse ile birlikte İKSV’nin misafiri olarak 2014 yılında İstanbul’daydı. KüçükÇiftlik Park’taki konseri yaklaşık 6000 müziksever izledi. (Fotoğraf: Emre Mollaoğlu)
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2015 - 15. İstanbul Bienali, 36 farklı noktasına yayılarak tarihinin en fazla sergi mekânı kullanan bienali oldu. Bienal bu yıl tarihinde ilk kez Büyükada’yı da sergi mekânı olarak kullandı. Troçki’nin 1932-1933 yılları arasında yaşadığı Yanaros Köşkü, diğer adıyla Troçki Evi bienalin en dikkat çeken işlerinden birine ev sahipliği yaptı: Adrián Villar Rojas’ın Troçki’nin evinin kıyısından birkaç metre ileride denize yerleştirilmiş hayvan heykelleri... (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren)
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2016 - 120.000’in üzerinde ziyaretçi, 5 mekân, 50’den fazla ülkeden 250’den fazla katılımcı, 70’ten fazla proje ile gerçekleşen 3. İstanbul Tasarım Bienali 2016 yılına damga vuran İKSV etkinliklerinden biriydi. (Fotoğraf: Poyraz Tütüncü)