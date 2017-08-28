Fotoğraflarla Harvey Fırtınası: Houston su altında
28 Ağustos 2017 11:17
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Houston'ın bazı bölgelerinde sel suyu 1 metreyi aştı. Oaks nehri yakınındaki bir caddedeki bir kişi, göğüs hizzasına kadar suya gömüldü.
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Kentteki bazı yollar dereye dönüştü. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılıyor.
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Houston'ın bazı bölgelerine yaklaşık 64 cm yağış düştü. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, Çarşamba gününe kadar kente 35-60 cm daha yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı.
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Yetkililer Houston'a son 2 günde düşen yağışın, kente bir yılda düşen yağışa eş olduğunu açıkladı.
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Kurtarma çağrılarına cevap vermekte zorlanan acil yardım ekipleri, halktan üst katlara çıkmalarını ya da çatılara tırmanmalarını istedi.
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Kentteki birçok binada, evleri hasar gören kişiler için sığınaklar oluşturuldu.
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Houston'daki 911 acil yardım servisi 15 saat içinde 56 bin çağrı aldıklarını açıkladı.
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Harvey Fırtınası'nın Çarşamba gününe doğru Houston kent merkezine daha da yaklaşması bekleniyor.
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Yetkililer teknesi olan kişilerden kurtarma çalışmalarına yardımcı olmalarını istedi.
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Sel nedeniyle Houston ve çevresinde yaklaşık 170 yol ulaşıma kapandı.
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Yoğun yağışın Çarşamba gününe kadar süreceği belirtiliyor.
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