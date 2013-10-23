T24 LogoT24 Logo

Fotoğraflarla: 'Harap Topraklar'da doğal yaşam

23 Ekim 2013 12:47

18

Nick Brandt'ın Doğu Afrika'dan doğal yaşam ve manzaraları içeren fotoğrafları Londra'daki Atlas Galeri'de sergileniyor

28

Brandt'ın 'Harap Topraklar Üzerinde' sergisi, 'Bu Dünyada' ve 'Bir Gölge Düşer' başlıklı diğer iki çalışmasını takip ediyor ve on yıllık bir çalışmanın zirvesi niteliğinde

38

Atlas, "Manzaralar Brandt'ın daha önceki eserlerinin yoğun güzelliğini taşıyor ve hayvanlar bütün ihtişamlarıyla insan duygusallığını yansıtmaya devam ediyor olmakla birlikte, bu fotoğrafların çoğunda bir trajedi ve tahribat hissi ağır basıyor" diyor

48

Brandt'ın çarpıcı hayvan portreleri, insanın varlığı ve hayvan kalıntıları gibi yeni temaları konu alan eserlere eşlik ediyor

58

Brandt, "Bekçilerin fildişleriyle verdiği pozlar, Amboseli Tsavo ekosistemi içinde insan eliyle öldürülen fillerin kalıntılarını içeriyor" diyor

68

"Fotoğraflardaki bekçiler, 2010'da kurduğum yardım kuruluşu Büyük Yaşam Vakfı adlı kuruluşa mensup. Bu kuruluş, Doğu Afrika'da giderek artan fildişi avcılığına son vermeyi amaçlıyor" diyor Brandt

78

"Afrika'yı Afrika yapan, oradaki hayvanlardır. Fil, aslan, zürafa, çita, gergedanlar... Bunlar bizde güçlü ve derin duygular yaratan efsanevi hayvanlar. Ama artık onların varlığı garanti değil" diyor Brandt

88

Nick Brandt'ın 'Harap Topraklar Üzerinde' sergisi 10 Kasım 2013 tarihine kadar Londra'daki Atlas Galeri'de. Bu fotoğraflar Nick Brandt'ın izniyle kullanılmıştır

ETİKETLER

fotoğrafafrikadoğal yaşamnick brandtatlasharap topraklar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24