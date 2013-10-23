Fotoğraflarla: 'Harap Topraklar'da doğal yaşam

Nick Brandt'ın Doğu Afrika'dan doğal yaşam ve manzaraları içeren fotoğrafları Londra'daki Atlas Galeri'de sergileniyor
28
Brandt'ın 'Harap Topraklar Üzerinde' sergisi, 'Bu Dünyada' ve 'Bir Gölge Düşer' başlıklı diğer iki çalışmasını takip ediyor ve on yıllık bir çalışmanın zirvesi niteliğinde
38
Atlas, "Manzaralar Brandt'ın daha önceki eserlerinin yoğun güzelliğini taşıyor ve hayvanlar bütün ihtişamlarıyla insan duygusallığını yansıtmaya devam ediyor olmakla birlikte, bu fotoğrafların çoğunda bir trajedi ve tahribat hissi ağır basıyor" diyor
48
Brandt'ın çarpıcı hayvan portreleri, insanın varlığı ve hayvan kalıntıları gibi yeni temaları konu alan eserlere eşlik ediyor
58
Brandt, "Bekçilerin fildişleriyle verdiği pozlar, Amboseli Tsavo ekosistemi içinde insan eliyle öldürülen fillerin kalıntılarını içeriyor" diyor
68
"Fotoğraflardaki bekçiler, 2010'da kurduğum yardım kuruluşu Büyük Yaşam Vakfı adlı kuruluşa mensup. Bu kuruluş, Doğu Afrika'da giderek artan fildişi avcılığına son vermeyi amaçlıyor" diyor Brandt
78
"Afrika'yı Afrika yapan, oradaki hayvanlardır. Fil, aslan, zürafa, çita, gergedanlar... Bunlar bizde güçlü ve derin duygular yaratan efsanevi hayvanlar. Ama artık onların varlığı garanti değil" diyor Brandt
88
Nick Brandt'ın 'Harap Topraklar Üzerinde' sergisi 10 Kasım 2013 tarihine kadar Londra'daki Atlas Galeri'de. Bu fotoğraflar Nick Brandt'ın izniyle kullanılmıştır