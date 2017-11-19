Fotoğraflarla: Halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'na veda
19 Kasım 2017 19:51
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
18
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için İstanbul'daki Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
28
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım da cenazeye katılan isimler arasındaydı.
38
Naim Süleymanoğlu'nun aktif sporculuğunda en büyük rakibi olan Yunan Halterci Valerios Leonidis de törene katıldı.
48
Naim Süleymanoğlu'nun aktif sporculuğunda en büyük rakibi olan Yunan Halterci Valerios Leonidis de törene katıldı.
58
Fatih Camii çevresindeki sokaklara da Naim Süleymanoğlu'nun posterleri asıldı.
68
Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu
78
Kendisine Süleymanoğlu'nu örnek aldığını söyleyen olimpiyat şampiyonu Bulgaristan göçmeni Türk halterci Halil Mutlu da cenaze namazında ön saflardaydı.
88
Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ndeki törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
© Tüm hakları saklıdır.