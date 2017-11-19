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Fotoğraflarla: Halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'na veda

19 Kasım 2017 19:51

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Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için İstanbul'daki Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım da cenazeye katılan isimler arasındaydı.

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Naim Süleymanoğlu'nun aktif sporculuğunda en büyük rakibi olan Yunan Halterci Valerios Leonidis de törene katıldı.

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Naim Süleymanoğlu'nun aktif sporculuğunda en büyük rakibi olan Yunan Halterci Valerios Leonidis de törene katıldı.

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Fatih Camii çevresindeki sokaklara da Naim Süleymanoğlu'nun posterleri asıldı.

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Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu

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Kendisine Süleymanoğlu'nu örnek aldığını söyleyen olimpiyat şampiyonu Bulgaristan göçmeni Türk halterci Halil Mutlu da cenaze namazında ön saflardaydı.

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Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ndeki törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

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