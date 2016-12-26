Fotoğraflarla George Michael

Michael (en solda), Live Aid konserinin Wembley Stadium'daki final performansında, yardım konserlerinin fikir babası Harvey Goldsmith (soldan ikinci) ile efsanevi sanatçılar Bono, Paul McCartney, Bob Geldof ve Freddie Mercury ile birarada.
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George Michael ve Aretha Franklin
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1989'da George Michael
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Princess Diana ve George Michael
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George Michael
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George Michael 2012 Londra Olimpiyatları'nda
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