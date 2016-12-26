T24 LogoT24 Logo

Fotoğraflarla George Michael

26 Aralık 2016 22:25

111

1984'te Geroge Michael

211

George Michael ve Andrew Ridgeley

311

George Michael'ın Live Aid performansı

411

Michael (en solda), Live Aid konserinin Wembley Stadium'daki final performansında, yardım konserlerinin fikir babası Harvey Goldsmith (soldan ikinci) ile efsanevi sanatçılar Bono, Paul McCartney, Bob Geldof ve Freddie Mercury ile birarada.

511

George Michael ve Aretha Franklin

611

1989'da George Michael

711

Princess Diana ve George Michael

811

George Michael

911

George Michael ve Kenny Goss

1011

George Michael

1111

George Michael 2012 Londra Olimpiyatları'nda

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

George Michaelfotoğraf
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24