Fotoğraflarla geçmişten günümüze Moskova-Washington hattında liderler zirveleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Joe Biden, 46. ABD liderinin göreve başlamasından bu yana ilk kez Cenevre'de bir araya geliyor. İkili üzerine konuşmayı planladığı birçok kriz başlığı var. Yaklaşık 45 yıl süren Soğuk Savaş sırasında SSCB ve ABD arasındaki tansiyonu düşürmek ve olası bir nükleer savaşı önlemek için birçok kez iki ülkenin lideri bir araya geldi. BBC, geçmişteki zirvelerden bazı fotoğrafları derledi...
16 Haziran 2021 14:21
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Joe Biden, 46. ABD liderinin göreve başlamasından bu yana ilk kez Cenevre'de bir araya geliyor. İkili üzerine konuşmayı planladığı birçok kriz başlığı var. Yaklaşık 45 yıl süren Soğuk Savaş sırasında SSCB ve ABD arasındaki tansiyonu düşürmek ve olası bir nükleer savaşı önlemek için birçok kez iki ülkenin lideri bir araya geldi. BBC, geçmişteki zirvelerden bazı fotoğrafları derledi...
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SSCB lideri Kruşçev ve ABD Başkanı John F. Kennedy 1961'de Viyana'da bir araya gelmişti. İkili çoğunlukla Berlin krizi ve şehrin kontrolü üzerine konuşmuştu. Kennedy görüşmeden sonra New York Times'a, "Hayatımda yaşadığım en kötü şeydi. Beni mahvetti" demişti.
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Richard Nixon ve Leonid Brejnev ilk kez Moskova'da bir araya geldi. İkili daha sonra Washington'da da görüştü. İkili üst üste 3 silah kontrol anlaşması imzaladı.
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Brejnev ve Nixon'ın selefi 1974'te Vladivostok'ta bir araya geldi.
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Brejnec, Ford'un giydiği geleneksel Alaska montunu denemişti. Ford, SSCB'li mevkidaşına bir sonraki görüşmelerinde benzerini hediye edeceğini söylemişti.
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Soğuk Savaş döneminin en önemli belgelerinden Helsinki Nihai Senedi'nde (Helsinki Accords) de Brejnev ve Ford'un imzaları bulunur.
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Ronald Reagan ve Mikail Gorbaçov 1987'de Washington'da bir araya geldi ve 1991'e kadar 2 bin 692 füzenin yok edilmesini öngören INF Anlaşması'nı imzaladılar. İkili, Soğuk Savaşı bitirmek için önemli adımlar attı.
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George HW Bush ve Gorbaçov, Soğuk Savaş'ın bitişini temsil eden bir karikatür tutuyor.
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Rusya Federasyonu'nun ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve Bill Clinton
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Barack Obama ve Vladimir Putin
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Yakın zamanın en akılda kalan Moskova-Washington hattı fotoğraflarından. 2009'da dönemin dışişleri bakanları Hillary Clinton ve Sergey Lavrov sembolik bir "reset" düğmesine basmıştı
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Fotoğraflarla geçmişten günümüze Moskova-Washington hattında liderler zirveleri