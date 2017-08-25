Fotoğraflarla Game of Thrones final bölümü

Günümüzün en popüler dizilerinden Game of Thrones, tarihinin en uzun bölümüyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 1,5 saat sürecek final bölümü fotoğraflarla karşımızda.
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Shiftdelete'in haberine göre, dizinin artık finaline yaklaşılmasından dolayı olayların hızlandırıldığı ve bağlanmaya çalışıldığı gözlerden kaçmıyor. Bu bağlamda dizi birçok eleştiri alsa da tansiyonun hiç düşmediği efsanevi bir sezon izliyoruz, bu kesin.
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The Dragon and the Wolf ismiyle ekranlarımıza gelecek olan 7. Sezon final bölümünün merkezinde bölümün isminden anlaşıldığı kadarıyla Jon Snow ve Daenerys Targaryen’ın yer alması bekleniyor.
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Keza diziye ilham kaynağı olan kitabın adının da “Buz ve Ateşin Şarkısı”olduğunu düşünürsek bu durum pek sürpriz gibi gözükmüyor.
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Fotoğraflara baktığımızda ise Cersei Lannister ile Jaime Lannister’i Dragonpit’te yargımalama yaparken görüyoruz. İki kraliçeyi kuzeydeki gerçek savaş için ikna etmeye çalışan Jon Snow, Cersei karşısında oldukça zorlanacak gibi gözüküyor.
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7. sezonun en heyecanlı ve en uzun bölümü olacağı ön görülen neredeyse 1,5 saat sürecek olan sezon finali, Amerika’da Pazar gecesi yayımlanacak.