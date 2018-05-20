Fotoğraflarla: Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
20 Mayıs 2018 14:13
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Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu kutluyor
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Ryan Donk, Fatih Terim bayrağıyla
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GS Teknik Firektörü Fatih Terim ve futbolcular, gece İstanbul Florya'daki Metin Oktay tesislerinde taraftarları selamladı.
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İstanbul'daki sarı kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay tesislerine giderek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
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Florya Metin Oktay tesisleri
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Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı. Bu kare Zonguldak'tan.
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Galatasaray'ın şampiyonluğu Diyarbakır'da da kutlandı.
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Adana'daki kutlamalardan bir kare
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