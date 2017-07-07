Fotoğraflarla G20 Zirvesi
07 Temmuz 2017 21:51
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Ev sahibi Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, zirveye hazır.
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Donald Trump'tan Merkel'e 'Her şey yolunda' işareti
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Bu fotoğrafa sosyal medyada şimdiden sayısız konuşma balonu eklendi bile.
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ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan objektiflere gülümseyerek poz veriyor.
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Ve elbette zirvenin merakla beklenen bir diğer ismi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin...
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Zirve öncesinde pek çok kişinin merakla beklediği kare: Trump ve Putin'in el sıkışması.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Angela Merkel, ikili pozları öncesi merhabalaşıyor.
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Merkel dünya liderlerini iklim değişikliği ve terörle mücadele gibi başlıkları tartışmak üzere etrafına topladı. Ancak uzmanlar zirve sonunda somut bir adım atılmasını beklemiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde yuvarlak masa görüşmeleri için yerini alıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Trump'la konuşuyor. Arkadan geçen Merkel sohbete kulak kabartıyor olabilir mi?
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un samimi tavırlarından Trump pek hoşlanmamış gibi. İki lider arasındaki son el sıkışma da günlerce konuşulmuştu.
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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ABD Başkanı Donald Trump'ı liderler pozu için yanına davet ediyor.
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Elbette G20 zirvelerinin olmazsa olmazı: Aile fotoğrafı.
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