Fotoğraflarla Erdoğan - Obama görüşmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan ANA uçağı, dün TSİ 07.45'te Washington Joint Base Andrews Naval askeri havaalanına indi. Eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Başbakan Erdoğan'la Washington'a geldi.
221
Havaalanında Erdoğan'ı, ABD Protokol Şefi Büyükelçi Capricia Marshall, hava üssü komutanı Albay Micheal Hess ve eşinin yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve diğer yetkililer karşıladı.
321
Başbakan Erdoğan, Beyaz Saray'a girişinde ABD Protokol Şefi Büyükelçi Capricia Marshall tarafından karşılandı.
421
Başbakan Erdoğan, daha sonra ABD Başkanı Obama ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama ile heyetler arası görüşme saat 17.00'de başladı.
521
621
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Beyaz Saray Kabine Salonu'nda, ABD Başkanı Obama ve heyetiyle bir araya geldi ve görüşme iki saatten fazla sürdü.
721
Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Namık Tan da hazır bulundu.
821
İki lider daha sonra ortak bir basın açıklaması yaptılar.