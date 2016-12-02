Fotoğraflarla, Endonezya’nın akıl hastanelerinde yaşananlar

Endonezya’daki birçok akıl hastanesinde hastaları tedavi etmek bir yana onların düşünceleri, ihtiyaçları, hatta hayatları göz ardı ediliyor. Zincirlerle bağlanılmış olan bu insanlar kötü şartlar altında ölümle iç içe yaşamaya mecbur bırakılıyorlar. Bu durumu gözler önüne sermek için Endonezya’ya giden Amerikalı fotoğrafçı Andrea Star Reese, 19 milyon Endonezyalı akıl hastasının nasıl yaşadığını fotoğraflarıyla kanıtlıyor:
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Agus duvarla çevrili odasında şarkı söylüyor. Doktorlar onun kaçmasından korktukları için dışarı çıkmasına izin vermiyorlar. Bu yüzden bu soğuk oda onun hayatının bir parçası.
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Galuh Vakfı, devlet tarafından kontrol edilen bir vakıf. Burada gelen her hasta kabul ediliyor ancak devlet bu hastalara sadece iki ay boyunca yemek hizmeti sunuyor. Kendilerine ait bir odaları bile olmayan bu hastalar, kadın ve erkeğin kaldıkları yeri ayıran tel ile çevrili bir yerde yaşamak zorundalar.
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Anne 10 yıl boyunca penceresi olmayan bir odada tutuldu ve babasının söylediğine göre pek fazla yemek yemedi. Önceden koşmayı çok seven Anne, şimdi ayakta durmakta bile zorlanıyor.
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Bu hastanede kalan insanlara giysi temin edilmiyor ve soğuk odalarda ölüme terk ediliyorlar.
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Ancak bazı aileler hastaların iyileşmeleri için değişik tedavilere ödeme yapabiliyorlar. Bu tedaviler daha çok ruhu iyileştirmeye yönelik ama tam olarak bilimsel bir tedaviye dayanmıyor.
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İnsanların zincirlere bağlanması onların yaşamını daha da zor hale getiriyor. Bu insanlar uzun süre hareketsiz kaldıkları için kas ve kemik sistemleri zarar görüyor ve bir süre sonra yürüyemez hale geliyorlar.
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Hükûmetin akıl hastanelerine yaptığı yardım oldukça yetersiz. Bu yüzden bazı hastalar aynı yerde uyumak, yemek yemek ve yıkanmak zorunda kalıyor. Kaynak: True Activist, Mynet Seyahat