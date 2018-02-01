T24 LogoT24 Logo

Fotoğraflarla: Dünyanın dört bir yanından Süper Mavi Kanlı Ay tutulması

01 Şubat 2018 10:06

110

Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, nadiren rastlanan Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasını kaydetmek için deklanşörlere bastı. Fotoğraf Tayland'ın Bangkok kentinden

210

Bu fotoğraf ise Danny Lawson, tarafından İngiltere'nin Hull kentinde çekildi

310

Süper Ay esnasında Ay dünyaya en yakın noktasında oluyor, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Fotoğraf Myanmar'dan

410

Tutulmanın kanlı olmasının nedeni ise dünyanın atmosferinden geçen ışıkların Ay yüzeyine kırmızı bir tonda düşmesi. Bu ton, ABD'nin New York kentinde çekilen bu fotoğrafta belli oluyor

510

ABD'nin Batı yakasındaki San Francisco'da ay binaların arasından doğarken

610

Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor. Tutulma Endonezya'dan böyle görüldü

710

Ay'ın kırmızı gözükmesini sağlayan etki ile günbatımlarının kırmızı gözükmesini sağlayan etki, aynı atmosfer etkisi. Fotoğraf ABD'nin California eyaletinden

810

Norveç'in ile Kuzey Kutbu arasında bulunan Svalbard adalarında tutulma böyle görüntülendi

910

İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul's Katedrali'nde ise süper ayın kansız hali vardı. Tutulma İngiltere'den izlenemedi

1010

İspanya'nın başkenti Madrid'de yükselen ayı Mehdi Amar görüntüledi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

nadirenrastlanankaydetmek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24