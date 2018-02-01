Fotoğraflarla: Dünyanın dört bir yanından Süper Mavi Kanlı Ay tutulması
01 Şubat 2018 10:06
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Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, nadiren rastlanan Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasını kaydetmek için deklanşörlere bastı. Fotoğraf Tayland'ın Bangkok kentinden
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Bu fotoğraf ise Danny Lawson, tarafından İngiltere'nin Hull kentinde çekildi
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Süper Ay esnasında Ay dünyaya en yakın noktasında oluyor, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Fotoğraf Myanmar'dan
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Tutulmanın kanlı olmasının nedeni ise dünyanın atmosferinden geçen ışıkların Ay yüzeyine kırmızı bir tonda düşmesi. Bu ton, ABD'nin New York kentinde çekilen bu fotoğrafta belli oluyor
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ABD'nin Batı yakasındaki San Francisco'da ay binaların arasından doğarken
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Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor. Tutulma Endonezya'dan böyle görüldü
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Ay'ın kırmızı gözükmesini sağlayan etki ile günbatımlarının kırmızı gözükmesini sağlayan etki, aynı atmosfer etkisi. Fotoğraf ABD'nin California eyaletinden
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Norveç'in ile Kuzey Kutbu arasında bulunan Svalbard adalarında tutulma böyle görüntülendi
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul's Katedrali'nde ise süper ayın kansız hali vardı. Tutulma İngiltere'den izlenemedi
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İspanya'nın başkenti Madrid'de yükselen ayı Mehdi Amar görüntüledi
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