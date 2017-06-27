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Fotoğraflarla: Dünyadan Ramazan Bayramı kutlamaları

27 Haziran 2017 11:13

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Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Dalgamon köyünde büyükleriyle bayramlaşan çocuklar.

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Ramazan Bayramı için süslenmiş Musullu bir kız. Irak'ın Musul kenti, Ramazan Bayramı'nı yıllar sonra ilk kez IŞİD kontrolü olmadan kutluyor.

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İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii'nde bayram sabahı.

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Gazze'de açık alanda düzenlenen 'bayram duasına' katılan Filistinli kızlar. Gazze'deki elektrik sıkıntısı, santralde kullanılmak üzere Mısır'ın yeniden petrol sağlamasıyla kısmen aşıldı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Merkez Camii çevresinde bayram namazı kılan Müslümanlar. Rusya'da çoğunluğunu Orta Asya'dan gelen işçilerin oluşturduğu Müslüman topluluğa yetecek kadar cami bulunmuyor.

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Londra'da Dulwich Park bölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanlar, Dulwich Park.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bayram namazı sonrası gökyüzüne uçan balonlar bırakıldı.

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ABD'nin California eyaletindeki Müslümanlar bayramı Anaheim'daki stadyumda kutladı.

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Filipinler'de ordu, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Marawi kentinde radikal İslamcı militanlarla çatışmaya bayram nedeniyle ara verdiğini açıkladı.

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Mexico City'deki Müslümlar bayram ziyafetinde.

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Pakistan'ın Karaçi kentinde küçük kızlar bayram için ellerine Hint kınasıyla motifler çizdi.

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