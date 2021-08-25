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Fotoğraflarla Charlie Watts

Klasik rock müziğin en önemli gruplarından kabul edilen Rolling Stone'un davulcusu Charlie Watts, 80 yaşında hayatını kaybetti. The Guardian gazetesi, Watts'ın hayatından öne çıkan kareleri seçti...

25 Ağustos 2021 11:39

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Klasik rock müziğin en önemli gruplarından kabul edilen Rolling Stone'un davulcusu Charlie Watts, 80 yaşında hayatını kaybetti. The Guardian gazetesi, Watts'ın hayatından öne çıkan kareleri seçti...

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Yıl 1964: Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts, Keith Richards ve Mick Jagger

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Stones, 1964 yılında bir örnek takım elbiseleriyle poz veriyor

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1971, Sticky Fingers albüm çekimleri

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No Filter tunesi, davulların başında Watts var

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2012, Watts ve eşi Shirley

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Watts, Ronnie Scott, Alan Sartori ve Barry Sherwin ile birlikte

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Fotoğraflarla Charlie Watts

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Fotoğraflarla Charlie Watts

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Fotoğraflarla Charlie Watts

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Fotoğraflarla Charlie Watts

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Fotoğraflarla Charlie Watts

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Fotoğraflarla Charlie Watts

Charlie Wattsrolling stonefotoğraflar
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