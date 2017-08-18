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Fotoğraflarla: Barcelona saldırısı

18 Ağustos 2017 09:53

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Barcelona'da bir kamyonetin La Ramba caddesinde kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

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Polis, saldırının ardından kaçan saldırganı arıyor.

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Saldırının şokunu yaşayan çocuklar güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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La Rambla'yı Katalonya Meydanı'na bağlayan yollar ve ara sokaklar boşaltıldı.

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Polis tekerlekli sandalyeli vatandaşları bölgeden çıkardı.

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Saldırının ardından turistler ve yayalara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

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Çoğu kişi La Rambla'daki kafeler ve restoranlara sığındı.

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Katalonya Meydanı'ndaki esnaflar da tezgahlarını bırakıp güvenli yerlere gitt.

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Saldırıda hafif yaralananlara caddedekiler yardım etti.

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Saldırıda kullanılan kamyonet

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Görgü tanıkları kamyonetin yüksek hızla, kasten insanların üzerine sürüldüğünü anlattı.

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Olay yeri inceleme ekibi

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İspanyol polisi Barcelona'nın ardından Cambrils'te saldırıya hazırlandıkları belirtilen 5 şüphelinin öldürüldüğünü, ikinci saldırının önlendiğini açıkladı.

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