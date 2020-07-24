Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı
Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz bugün kılınacak. Geceden beri Ayasofya çevresinde toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmayla başlayacak töreni bekliyor. İşte geceden bu yana yüzlerce vatandaşın akın ettiği Ayasofya ve çevresinden kareler:
24 Temmuz 2020 11:59
115
Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz bugün kılınacak.
215
Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşmesi beklenen cuma namazı için yüzlerce vatandaş Sultanahmet'e akın etti. Bazı vatandaşların alanda sabahladığı görüldü.
315
Polislerin dün geceden kurduğu güvenlik barikatlarının açılmasıyla onlarca vatandaş Sultanahmet'e doğru koştu.
415
Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar, camiye yakın güvenlik noktasında durdurularak Beyazıt Cami'ne yönlendirildi.
515
Yetkililer, kılınacak cuma namazı öncesinde 'Koronavirüs tedbirleri' kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için yerlere uyarı içeren etiketler yapıştırdı.
615
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 11 sularında "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullandı.
715
Ayasofya'daki tören, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
815
Kılınacak ilk namaza siyasilerden MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılım gösterecek.
915
İşte, 86 yıl sonra ilk namazın kılınacağı Ayasofya ve çevresinden kareler
1015
Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı
1115
Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı
1215
Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı
1315
Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı
1415
Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı
1515
Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı