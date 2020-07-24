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Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı

Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz bugün kılınacak. Geceden beri Ayasofya çevresinde toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmayla başlayacak töreni bekliyor. İşte geceden bu yana yüzlerce vatandaşın akın ettiği Ayasofya ve çevresinden kareler:

24 Temmuz 2020 11:59

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Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz bugün kılınacak.

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Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşmesi beklenen cuma namazı için yüzlerce vatandaş Sultanahmet'e akın etti. Bazı vatandaşların alanda sabahladığı görüldü.

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Polislerin dün geceden kurduğu güvenlik barikatlarının açılmasıyla onlarca vatandaş Sultanahmet'e doğru koştu.

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Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar, camiye yakın güvenlik noktasında durdurularak Beyazıt Cami'ne yönlendirildi.

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Yetkililer, kılınacak cuma namazı öncesinde 'Koronavirüs tedbirleri' kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için yerlere uyarı içeren etiketler yapıştırdı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 11 sularında "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullandı.

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Ayasofya'daki tören, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

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Kılınacak ilk namaza siyasilerden MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılım gösterecek.

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İşte, 86 yıl sonra ilk namazın kılınacağı Ayasofya ve çevresinden kareler

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Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı

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Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı

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Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı

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Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı

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Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı

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Fotoğraflarla Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı

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