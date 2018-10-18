Fotoğraflarla Ara Güler

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti.
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İstanbul fotoğrafçısı olarak bildiğimiz Ara Güler, 16 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında sinema alanlarında çalışırken Rejisör ya da oyun yazarı olmak için Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kursuna gitti.
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1950 yılında Yeni İstanbul gazetesinde muhabirliğe başlayan Güler bu sırada İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam ediyordu.
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8 yıl sonra Time Life, Paris Match ve Der Stem dergilerine yakın doğu foto muhabiri olarak başladı.
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Askerliğini 1961 yılında tamamlayan Güler, daha sonra Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak görev yaptı.
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Bir süre sonra Henri Cartier Bresson ile tanışarak, Magnum Ajansı’na katıldı. Daha sonra İngiltere de yayımlanan Photography Annual antolojisinde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri oldu.
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Hemen ardından Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneğine girdi ve bu derneğe giren ilk Türk oldu.
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1962 yılında Almanya’dan çok az fotoğrafçıya verilen “Master of Leica ünvanını aldı. İsviçre’de çıkan ünlü dergi Camera’da özel bir röportajı yayımlandı ve kendisine bir sayfa ayrıldı.
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1964 yılında Mariana Noris’in ABD’de basılan Young Turkey adlı eserinde fotoğrafları kullanıldı.
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1967 yılında Japonya da ünlü bir antolojide Richard Avedon ile birlikte fotoğrafları yayımlandı.
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1967’de İnsanların Dünyasına Bakış sergisinde Kanada’da, Newyork Modern Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen Renkli Fotoğrafların On Ustası adlı sergide aynı yıl Almanya’da Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.1970'de "Türkei" adında fotoğraf albümü Almanya'da yayımlandı. Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD'de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı.1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çekti.
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Yine Skira yayınevince Picasso'nun 90. yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için Picasso'nun foto-röportajını yaptı. 1972'de Paris Ulusal Kitaplıkta sergisi açıldı.1975'de ABD'ne davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotoğraflarını çektikten sonra "Yaratıcı Amerikalılar" adlı sergisini dünyanın birçok kentinde sergiledi. Yine aynı yıl Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan "Kahramanın Sonu" adlı bir belgesel film çekti.1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Foto Muhabirliği" dalındaki birincilik ödülünü aldı.
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1980'de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılığın bastığı "Fotoğraflar" adlı kitabında basıldı.1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı "Mimar Sinan" kitabını fotoğrafladı. Aynı kitap 1987'de "Institute of Turkish Studies" tarafından Ingilizce olarak yayınlandı.1989'da "Ara Güler'in Sinemacıları" kitabı basıldı.
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1991'de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas Balıkçısı'nın (Cevat Şakir Kabaağaçlı) "The Sixth Continent" adlı kitabını fotoğrafladı. Bu arada bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yaptı ve bunları Magnum Ajansı ile dünyaya duyurdu.Ismet Inönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti.
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En ünlüsü fotografcılara poz vermeyen Picasso röportajı.Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl "Living in Turkey" adlı kitabı Ingiltere, ABD ve Singapur'da "Turkish Style" başlığıyla, Fransa'da "Demeures Ottomanes de Turquie" adıyla yayımlandı.
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1994'de "Eski İstanbul Anıları", 1995'de "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" fotoğraf kitapları yayımlandı. Ara Güler'in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplıkta, ABD'de Rochester Georg Eastman Müzesi'nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing'de Das Imaginare Photo Museum'da fotoğrafları sergileniyor.
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Ara Güler kendisini: "Ben de gazeteciyim. Fotoğrafçı değilim. Fotoğrafçı ile gazeteci arasındaki fark budur. Fotoğrafçı bomba patlar kaçar. Ama gazeteci peşinden gider olayı yakalamaya çalışır. Ben de bu yaşa kadar ona göre çalıştım" şeklinde tanımlıyordu.
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Ara Güler'in Ödülleri: 1979-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Birincilik Ödülü (foto muhabirliği dalında) 2000-Fransa Légion d'honneur nişanı 2004-Yıldız Üniversitesi fahri doktora unvanı 2005-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü 2008-İstanbul Fotoğraflarıyla İstanbul Turizm Özel Ödülü[4] 2011-Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü