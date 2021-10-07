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Fotoğraflarla Al Capone müzayedesi: Mafya liderinin silahlarından kibrit kutusuna kadar 174 eşyası satılacak

1920'li yıllarda ABD'nin yeraltı dünyasında büyük güç sahibi olan mafya lideri Al Capone'a ait 174 eşya, bu hafta California'da yapılacak müzayedeyle satılacak. Birçok kişi, bunun yapılacak en önemli ünlü müzayedelerinden biri olduğuna inanıyor. İşte Capone'un açık artırmayla satılacak eşyalarından öne çıkanlar

07 Ekim 2021 08:10

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1920'li yıllarda ABD'nin yeraltı dünyasında büyük güç sahibi olan mafya lideri Al Capone'a ait 174 eşya, bu hafta California'da yapılacak müzayedeyle satılacak. Birçok kişi, bunun yapılacak en önemli ünlü müzayedelerinden biri olduğuna inanıyor. İşte Capone'un açık artırmayla satılacak eşyalarından öne çıkanlar

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Capone'un "favori" .45 kalibre silahı

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Capone'un elmaslı kravat iğnesi. Elmaslardan biri kayıp.

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Capone, gelini Casey ve torunu Ronnie'nin 1944'te çekilmiş bir fotoğrafı

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Patek Philippe marka cep saati. Üzerinde elmaslarla 'AC' yazıyor

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Capone'un yatak odasından bazı mobilyalar

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Al ve Mae Capone'un çay seti

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Al ve Sonny Capone'un baskı resmi

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Capone'un silah kolesiyonu

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Capone'un 14 ayar altın para tutacağı

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Capone'un beyaz altından yapılma kol düğmeleri. Üzerinde 12 elmas da bulunuyor

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Capone'a Alcatraz'da yattığı dönemde verilen, Abraham Lincoln hakkında bir kitap

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Capone ve ona çalışanların Arkansas'da çekilmiş bir fotoğrafı

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Elmaslarla kaplı cep bıçağı

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Model 1908 Colt tabanca

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Al Capone'un, Alcatraz'da iken Sonny Capone'a yazdığı bir mektup

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Elmaslarla dolu, altın kibrit kutusu

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Capone'un Ocak 1947'de ölmesinden bir ay önce çekilmiş fotoğrafı. Bu, Capone'un bilinen son fotoğrafı

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