Fotoğraflarla Adana'da kar yoğunluğu
01 Şubat 2017 15:46
113
Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.
213
Son 30 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı.
313
Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.
413
Yoğun ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının görüldüğü yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, hasarlı kazalara da neden oldu.
513
Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası’nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.
© Tüm hakları saklıdır.