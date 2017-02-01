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Fotoğraflarla Adana'da kar yoğunluğu

01 Şubat 2017 15:46

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Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.

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Son 30 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı.

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Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.

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Yoğun ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının görüldüğü yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, hasarlı kazalara da neden oldu.

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Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası’nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.

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