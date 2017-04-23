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Fotoğraflarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan 2017 20:25

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Anıtkabir'de soğuk hava nedeniyle çocuklar zor anlar yaşadı.

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Ankara'da soğuk hava ve kar yağışı Anıtkabir'i ziyaret eden çocukları zorladı.

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Ankara'da soğuk hava ve kar yağışı Anıtkabir'i ziyaret eden çocukları zorladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de çocuklarla bir araya geldi.

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Antalya'da Karaalioğlu Parkı'nda dans ve müzik gösterileri yapıldı

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Antalya'da Karaalioğlu Parkı'nda dans ve müzik gösterileri yapıldı.

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Çorum'da öğrencilerin folklör gösterisi

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Diyarbakır'da bir çocuk

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İzmir Cumhuriyet Meydanı

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İzmir

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Kayseri'de kutlamalarda esneyen bir çocuk

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Samsun'da kutlamalar

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Şanlıurfa Akçakale kutlamalar

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