Fotoğraflarla: 2014'ten bu yana Avrupa'da araçlarla düzenlenen saldırılar
01 Kasım 2017 02:36
19
Nantes, 22 Aralık 2014 - Fransa'nın Nantes kentinde bir sürücü, minibüsünü Noel pazarında alışveriş yapan halkın üzerine sürdü. Saldırıda 11 kişi yaralandı. Daha sonra bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Önce saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı duyuruldu, sonra farklı bir açıklama yapıldı. Saldırgan daha sonra hapishanede kendini asarak intihar etti.
29
Nice, 14 Temmuz 2016 - Fransa'nın milli bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü'nde, bir kamyon kutlamaları izleyen binlerce kişinin arasına daldı. Saldırıda en az 84 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 31 yaşındaki Tunuslu saldırgan olay yerinde polis tarafından vuruldu. Fransız polisi, saldırganın IŞİD tarafından 'radikalleştirildiğini' açıkladı.
39
Berlin, 19 Aralık 2016 - Almanya'nın başkentindeki Noel pazarında bir kamyon kalabalığın içine daldı. 12 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. İtalya'ya kaçan saldırgan, kimlik kontrolü sırasında bir polis memurunu vurduktan sonra yakalandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırgan Anis Amri'nin İtalya'da cezaevindeyken radikalleştiği iddia edildi.
49
Londra, 22 Mart 2017 - İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü, sonra parlamento binası dışında silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürdü. Bir başka polis de saldırganı vurdu. Londra Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı 52 yaşındaki İngiltere doğumlu Khalid Masood'un düzenlediğini açıkladı.
59
Stockholm, 7 Nisan 2017 - İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde yayaların üzerine sürülen bir kamyonla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak yakalanan zanlının 39 yaşında bir Özbekistan vatandaşı olduğu ve sığınma başvurusunun reddedildiği açıklandı. İsveç polisi saldırganın IŞİD sempatizanı olduğunu duyurdu. Özbekistan yetkilileri ise saldırganın daha önce IŞİD'e katıldığını duyurdu.
69
Londra, 3 Haziran 2017 - Saldırı, London Bridge'te bir minibüsün yayaların üzerine sürülmesiyle başladı. Saldırganlar araçtan inip köprü yakınlarındaki Borough Market'ta aralarında polislerin de olduğu bazı kişileri bıçakladı. 7 kişi hayatını kaybetti, en az 48 kişi yaralandı. IŞİD internet sitesinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.
79
Londra, 19 Haziran 2017 - Finsbury Park Camii yakınında bir kamyonet teravih namazı sonrası kaldırımdaki kalabalığın üzerine sürüldü. Müslümanların hedef alındığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 47 yaşındaki Darren Osborne etraftakiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
89
Paris, 9 Ağustos 2017 - Fransa'nın başkenti Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü, 6 asker yaralandı. Saldırı sonrası kaçan araç sürücüsü otoyolda takip edildi, vurularak yakalandı.
99
Son olarak İspanya'nın Barcelona şehrinde bir kamyonet, kentin en kalabalık ve turistik caddelerinden La Rambla'da yayaların üzerine sürüldü. 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir