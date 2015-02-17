Fotoğrafların 30 yılı
17 Şubat 2015 12:43
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5 Nisan 1992, Körfez savaşında Saddam zulmünden kaçan Kürt rehineler bir adet ekmek için Türkiye - Irak sınırında mücadele ediyor.
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Hüsnü Mübarek'in istifası sonrası Tahrir Meydan'ında bir gösterici dizüstü bilgisayarından göstericilere kutlamaların fotoğraflarını gösteriyor.
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İspanya'nın Kanarya kıyılarına zor şartlarda varan, emekleyerek yoluna devam eden bir mülteci. 5 Mayıs 2006.
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Kuzey Osetya'da bir okula yapılan ağır silahlı saldırı sırasında bir Rus polis bir bebeği güvenli bir yere taşıyor. 2 Ekim 2004
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31 Temmuz 1992 tarihinde yakıt sızıntısından Hollanda'lı Benetton Ford ekibi az daha yanıyordu.
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Amerikan askeri Sgt. William Olas Bee Afganistan'da Taliban ile savaşırken.
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11 Eylül saldırısı sonrası New York itfaiyesi insanlara yardım ediyor.
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30 Mart 1991 tarihinde Saddam saldırısı sonrası yanan bir petrol kuyusunu Kuveyt itfaiyesi söndürmeye çalışıyor.
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Gazze'nin kuzeyindeki Jabalya mülteci kampının orada İsrail saldırısı sonrası sokaklarda yatan kimliği belirsiz Filistinliler. 6 Mart 2003
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BP'nin petrol sızıntısı sonrası sahili petrolden koruyan bir setin arkasında güneş banyosu yapan insanlar. 11 Mayıs 2010
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Kuzey ışıkları ve Eyjafjallajokull volkan patlaması 22 Nisan 2010
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Her şeyi başlatan fotoğraf, 28 Mayıs 2013'te Gezi Direnişi sürecinde tüm dünyayı etkileyen Osman Orsal'ın fotoğrafı.
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Rusya Gürcistan savaşı sırasında Rus bombalaması sonrası ölen akrabasına sarılıp ağlayan bir adam. 9 Ağustos 2008
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7 Haziran 2009, arkadaşlarının ölümüne ağlayan İsrail askerleri.
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Amerika Louisiana'da Katrina kasırgasından etkilenen bir Amerikalı kurtarılmayı beklerken. 4 Eylül 2005
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Amerikan ordusuna Afganistan ve Irak'ta hizmet etmiş ve hayatını kaybetmiş bir askerin, kardeşi mezarı başında yatıyor. 11 Mart 2013
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Haiti'deki deprem sonrası yaralanan küçük bir çocuk tedavi ediliyor. 13 Haziran 2010
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Afganistan'daki Tufan sonrasında dünyayla bağlantısı kesilmiş bir grup insan, kalkmakta olan kendilerine yiyecek dağıtımına gelmiş bir askeri helikoptere tutunuyorlar. 7 Ağustos 2010
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Lübnan Beyrut'ta bir arabalı saldırı sonrasına yaralananlara yardım için bağıran bir adam. 14 Şubat 2005
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Amerikan askeri Kirk Dalrymple, Saddam'ın heykelinin yıkılışını izliyor. 9 Nisan 2003
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2008 yılındaki Pekin Olimpiyatları açılış töreninde Çin bayrağı göndere çekilirken. 8 Ağustos 2008
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George Bush tarafından rahatsız edilen güzel bir bebek ağlıyor. 1 Haziran 2006
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Amerikan Başkanı Ronald Reagan ve Mikhail Gorbachev Genova'daki ilk görüşmelerinde el sıkışıyorlar.19 Kasım 1985
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27 yıllık hapisten kurtuluşu sonrası Nelson Mandela eşi ile birlikte halkı selamlıyor. 11 Şubat 1990
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İsrail askerlerinin biber gazı saldırısından kaçan Filistinliler. 20 Ekim 2000
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Gorbaçov, Doğu Almanya Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne tekrar seçilen Erich Honecker'ı tebrik ederken. 21 Nisan 1986
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Nijer'de bir acil beslenme kliniğinde bekleyen annenin ağzını kapatan bir bebek. 1 ağustos 2005
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Berlin Duvarı yıkırken, 11 Kasım 1989
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Bir adam tek başına tank konvoyunun yolunu kesiyor. 5 Haziran 1989 Çin
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Londra'da IRA bombalaması sonrası. 24 Nisan 1993
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İŞİD'den kaçan Yezidi'ler. 11 Ağustos 2014
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Kaddafi bombalaması sırasında bir şarapnel parçasından kaçan isyancılar. 6 Mart 2011
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Suriye'de Esad'ın sinir gazı kullanarak öldürdüğü insanlar. 21 Ağustos 2013
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Fukuşima patlaması sonrası radyasyon kontrolü. 13 Mart 2011
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Bill Clinton, Yaser Arafat ve Yitzhak Rabin Beyaz Saray'daki barış görüşmeleri sonrası el sıkışıyor.13 Ekim 1993
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Kuzey Kore'nin başkentin Pyongyang'da ülkenin kurucu lideri Kim II -sung'un bir portresi binayı süslüyor.
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