T24 LogoT24 Logo

Fotoğrafların 30 yılı

17 Şubat 2015 12:43

137

5 Nisan 1992, Körfez savaşında Saddam zulmünden kaçan Kürt rehineler bir adet ekmek için Türkiye - Irak sınırında mücadele ediyor.

237

Hüsnü Mübarek'in istifası sonrası Tahrir Meydan'ında bir gösterici dizüstü bilgisayarından göstericilere kutlamaların fotoğraflarını gösteriyor.

337

İspanya'nın Kanarya kıyılarına zor şartlarda varan, emekleyerek yoluna devam eden bir mülteci. 5 Mayıs 2006.

437

Kuzey Osetya'da bir okula yapılan ağır silahlı saldırı sırasında bir Rus polis bir bebeği güvenli bir yere taşıyor. 2 Ekim 2004

537

31 Temmuz 1992 tarihinde yakıt sızıntısından Hollanda'lı Benetton Ford ekibi az daha yanıyordu.

637

Amerikan askeri Sgt. William Olas Bee Afganistan'da Taliban ile savaşırken.

737

11 Eylül saldırısı sonrası New York itfaiyesi insanlara yardım ediyor.

837

30 Mart 1991 tarihinde Saddam saldırısı sonrası yanan bir petrol kuyusunu Kuveyt itfaiyesi söndürmeye çalışıyor.

937

1037

Gazze'nin kuzeyindeki Jabalya mülteci kampının orada İsrail saldırısı sonrası sokaklarda yatan kimliği belirsiz Filistinliler. 6 Mart 2003

1137

BP'nin petrol sızıntısı sonrası sahili petrolden koruyan bir setin arkasında güneş banyosu yapan insanlar. 11 Mayıs 2010

1237

Kuzey ışıkları ve Eyjafjallajokull volkan patlaması 22 Nisan 2010

1337

Her şeyi başlatan fotoğraf, 28 Mayıs 2013'te Gezi Direnişi sürecinde tüm dünyayı etkileyen Osman Orsal'ın fotoğrafı.

1437

Rusya Gürcistan savaşı sırasında Rus bombalaması sonrası ölen akrabasına sarılıp ağlayan bir adam. 9 Ağustos 2008

1537

7 Haziran 2009, arkadaşlarının ölümüne ağlayan İsrail askerleri.

1637

Amerika Louisiana'da Katrina kasırgasından etkilenen bir Amerikalı kurtarılmayı beklerken. 4 Eylül 2005

1737

Amerikan ordusuna Afganistan ve Irak'ta hizmet etmiş ve hayatını kaybetmiş bir askerin, kardeşi mezarı başında yatıyor. 11 Mart 2013

1837

Haiti'deki deprem sonrası yaralanan küçük bir çocuk tedavi ediliyor. 13 Haziran 2010

1937

Afganistan'daki Tufan sonrasında dünyayla bağlantısı kesilmiş bir grup insan, kalkmakta olan kendilerine yiyecek dağıtımına gelmiş bir askeri helikoptere tutunuyorlar. 7 Ağustos 2010

2037

Lübnan Beyrut'ta bir arabalı saldırı sonrasına yaralananlara yardım için bağıran bir adam. 14 Şubat 2005

2137

Amerikan askeri Kirk Dalrymple, Saddam'ın heykelinin yıkılışını izliyor. 9 Nisan 2003

2237

2008 yılındaki Pekin Olimpiyatları açılış töreninde Çin bayrağı göndere çekilirken. 8 Ağustos 2008

2337

George Bush tarafından rahatsız edilen güzel bir bebek ağlıyor. 1 Haziran 2006

2437

Amerikan Başkanı Ronald Reagan ve Mikhail Gorbachev Genova'daki ilk görüşmelerinde el sıkışıyorlar.19 Kasım 1985

2537

27 yıllık hapisten kurtuluşu sonrası Nelson Mandela eşi ile birlikte halkı selamlıyor. 11 Şubat 1990

2637

İsrail askerlerinin biber gazı saldırısından kaçan Filistinliler. 20 Ekim 2000

2737

Gorbaçov, Doğu Almanya Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne tekrar seçilen Erich Honecker'ı tebrik ederken. 21 Nisan 1986

2837

Nijer'de bir acil beslenme kliniğinde bekleyen annenin ağzını kapatan bir bebek. 1 ağustos 2005

2937

Berlin Duvarı yıkırken, 11 Kasım 1989

3037

Bir adam tek başına tank konvoyunun yolunu kesiyor. 5 Haziran 1989 Çin

3137

Londra'da IRA bombalaması sonrası. 24 Nisan 1993

3237

İŞİD'den kaçan Yezidi'ler. 11 Ağustos 2014

3337

Kaddafi bombalaması sırasında bir şarapnel parçasından kaçan isyancılar. 6 Mart 2011

3437

Suriye'de Esad'ın sinir gazı kullanarak öldürdüğü insanlar. 21 Ağustos 2013

3537

Fukuşima patlaması sonrası radyasyon kontrolü. 13 Mart 2011

3637

Bill Clinton, Yaser Arafat ve Yitzhak Rabin Beyaz Saray'daki barış görüşmeleri sonrası el sıkışıyor.13 Ekim 1993

3737

Kuzey Kore'nin başkentin Pyongyang'da ülkenin kurucu lideri Kim II -sung'un bir portresi binayı süslüyor.

ETİKETLER

reutersfotoğraflarla 30 yılsavaşispanyagazzemübarekkörfez savaşırusyagürcistanamerikahaitilübnan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24