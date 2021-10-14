Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı
14 Ekim 2021 10:16
1 51 Fortune “Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesi'ni açıkladı. Listede 50 kadın yer aldı. Yapılan açıklamada yeni tip Koronavirüs pandemisinin kadınların kariyerlerinin gidişatını kökten değiştirdiği vurgulanırken, sıralamadaki 10 başarılı iş kadınının küresel salgın esnasında CEO olduğu ve şirketlerinin geleceğini belirsizlikten kurtardığı belirtildi. 2 51 Karen Lynch Görev: CEO Şirket: CVS Health Yaş: 58 3 51 Jane Fraser Görev: CEO Şirket: Citi Yaş: 54 4 51 Julie Sweet Görev: CEO Şirket: Accenture Yaş: 53 5 51 Carol Tomé Görev: CEO Şirket: UPS Yaş: 64 6 51 Mary Barra Görev: Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Şirket: General Motors Yaş: 59 7 51 Rosalind Brewer Görev: CEO Şirket: Walgreens Boots Alliance Yaş: 59 8 51 Gail Boudreaux Görev: Başkan ve CEO Şirket: Anthem Yaş: 61 9 51 Abigail Johnson Görev: CEO Şirket: Fidelity Investments Yaş: 59 10 51 Ruth Porat Görev: SVP ve CEO Şirket: Google, Alphabet Yaş: 63 11 51 Thasunda Brown Duckett Görev: Başkan ve CEO Şirket: TIAA Yaş: 48 12 51 Angela Hwang Görev: CEO Şirket: UPS Yaş: 53 13 51 Sheryl Sandberg Görev: COO Şirket: Facebook Yaş: 52 14 51 Corie Barry Görev: CEO Şirket: Best Buy Yaş: 46 15 51 Judith McKenna Görev: Başkan ve CEO Şirket: Walmart International Yaş: 55 16 51 Safra Catz Görev: CEO Şirket: Oracle Yaş: 59 17 51 Amy Hood Görev: EVP ve CEO Şirket: Microsoft Yaş: 50 18 51 Alicia Boler Davis Görev: SVP Global Customer Fulfillment Şirket: Amazon Yaş: 52 19 51 Susan Wojcicki Görev: CEO (YouTube) Şirket: Google, Alphabet Yaş: 53 20 51 Ann-Marie Campbell Görev: ABD Mağazaları ve Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Şirket: Home Depot Yaş: 56 21 51 Phebe Novakovic Görev: Başkan ve CEO Şirket: General Dynamics Yaş: 63 22 51 Tricia Griffith Görev: Başkan ve CEO Şirket: Progressive Yaş: 57 23 51 Marianne Lake ve Jennifer Piepszak Görev: Chase Tüketici ve Toplum Bankacılığı Eş CEO'ları Şirket: JPMorgan Chase Yaş: 52-51 24 51 Kathy J. Warden Görev: CEO Şirket: Northrop Grumman Yaş: 50 25 51 Kathryn McLay Görev: Sams's Club Başkanı ve Ceo'su Şirket: Walmart Yaş: 47 26 51 Beth Ford Görev: Başkan ve CEO Şirket: Land O'Lakes Yaş: 57 27 51 Lynn Good Görev: Başkan ve CEO Şirket: Duke Energy Yaş: 62 28 51 Deirdre O’Brien Görev: Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Şirket: Apple Yaş: 55 29 51 Shari Redstone Görev: Başkan Şirket: ViacomCBS Yaş: 67 30 51 Revathi Advaithi Görev: CEO Şirket: Flex Yaş: 54 31 51 Leanne Caret Görev: Savunma, Uzay ve Güvenlik Başkanı ve CEO'su Şirket: Boeing Yaş: 54 32 51 Lisa Su Görev: Başkan ve CEO Şirket: AMD Yaş: 51 33 51 Jennifer Taubert Görev: EVP ve Worldwide Başkanı Şirket: Johnson & Johnson Yaş: 58 34 51 Lisa Jackson Görev: Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şirket: Apple Yaş: 59 35 51 Penny Pennington Görev: Yönetici Ortağı Şirket: Edward Jones Yaş: 57 36 51 Sonia Syngal Görev: CEO Şirket: Gap Inc. Yaş: 51 37 51 Bela Bajaria Görev: Küresel TV Başkanı Şirket: Netflix Yaş: 50 38 51 Kelly Grier Görev: ABD Başkanı ve Yönetici Ortağı ve Amerika Kıtası Yönetici Ortağı Şirket: EY Yaş: 52 39 51 Michele Buck Görev: Başkan ve CEO Şirket: Hershey Yaş: 60 40 51 Mary Mack Görev: Kıdemli Başkan Yardımcısı, Tüketici ve Küçük İşletme Bankacılığı CEO'su Şirket: Wells Fargo Yaş: 58 41 51 Mellody Hobson Görev: Eş CEO ve Başkan Şirket: Ariel Investments Yaş: 52 42 51 Gwynne Shotwell Görev: Başkan ve COO Şirket: SpaceX Yaş: 57 43 51 Barbara Whye Görev: Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Başkan Yardımcısı Şirket: Apple Yaş: 54 44 51 Adena Friedman Görev: Başkan ve CEO Şirket: Nasdaq Yaş: 52 45 51 Anne Chow Görev: CEO Şirket: AT&T Yaş: 55 46 51 Heidi O’Neill Görev: Tüketici ve Pazar Yeri Başkanı Şirket: Nike Yaş: 56 47 51 Görev: Verizon Business EVP ve CEO'su Şirket: Verizon Yaş: 57 48 51 Jennifer Salke Görev: Amazon Stüdyoları Başkanı Şirket: Amazon Yaş: 57 49 51 Kathryn Farmer Görev: Başkan ve CEO Şirket: BNSF Railway Yaş: 51 50 51 Stephanie Cohen Görev: Küresel Tüketici ve Varlık Yönetimi Eş Başkanı Şirket: Goldman Sachs Yaş: 44 51 51 Shar Dubey Görev: CEO Şirket: Match Group Yaş: 51
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