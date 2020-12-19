Formula 1 takım patronları, 2020'nin en iyi pilotlarını seçti
Formula 1'in takım patronları, 2020 sezonunun en iyi 10 pilotunu seçti. Patronlar değerlendirmelerini otomobil performansına göre değil, pilotların kendi yeteneklerine yapıldı. Değerlendirmelerde F1'in normal puanlama sistemi kullanıldı, yani birinin listesinde birinci olan pilot 25, 10. olan ise 1 puan aldı.
19 Aralık 2020 15:36
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Formula 1'in takım patronları, 2020 sezonunun en iyi 10 pilotunu seçti. Patronlar değerlendirmelerini otomobil performansına göre değil, pilotların kendi yeteneklerine yapıldı. Değerlendirmelerde F1'in normal puanlama sistemi kullanıldı, yani birinin listesinde birinci olan pilot 25, 10. olan ise 1 puan aldı.