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Formula 1 takım patronları, 2020'nin en iyi pilotlarını seçti

Formula 1'in takım patronları, 2020 sezonunun en iyi 10 pilotunu seçti. Patronlar değerlendirmelerini otomobil performansına göre değil, pilotların kendi yeteneklerine yapıldı. Değerlendirmelerde F1'in normal puanlama sistemi kullanıldı, yani birinin listesinde birinci olan pilot 25, 10. olan ise 1 puan aldı.

19 Aralık 2020 15:36

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Formula 1'in takım patronları, 2020 sezonunun en iyi 10 pilotunu seçti. Patronlar değerlendirmelerini otomobil performansına göre değil, pilotların kendi yeteneklerine yapıldı. Değerlendirmelerde F1'in normal puanlama sistemi kullanıldı, yani birinin listesinde birinci olan pilot 25, 10. olan ise 1 puan aldı.

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9- Pierre Gasly : 27 puan

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9- Valtteri Bottas: 27 puan

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8- Carlos Sainz: 37 puan

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7- Lando Norris: 45 puan

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6- George Russell: 75 puan

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5- Sergio Perez: 82 puan

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4- Daniel Ricciardo: 95 puan

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3- Charles Leclerc: 132 puan

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2- Max Verstappen: 156 puan

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1- Lewis Hamilton: 171 puan

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