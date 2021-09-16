Pistte hayatını kaybeden Formula 1 pilotları

Otomobil sporlarının en tehlikelileri arasında gösterilen Formula 1 heyecanlı olduğu kadar zaman zaman korkunç görüntülere de sahne oluyor.
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1950'den bu yana devam eden Formula 1’de şu ana dek 52 pilot pistteki kazalardan dolayı hayatını kaybetti.
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Formula 1'in ölümle sonuçlanan öne çıkan kazaları arasında, Brezilyalı pilot Ayrton Senna'nın ayrı bir yeri bulunuyor.
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Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve F1 tarihinin en başarılı pilotları arasında gösterilen Senna, 1 Mayıs 1994'te San Martino Grand Prix'sinde düzenlenen yarışta ilk sıradayken beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.
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Avusturyalı pilot Roland Ratzenberger, Ayrton Senna'nın öldüğü 1994 San Marino Grand Prix'sine katılma elemelerindeki bir kazada öldü.
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San Marino Grand Prix'si Ratzenberger'in 3. Formula 1 yarışı olacaktı.
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Formula 1 pistinde yaşanan ve ölüme sebebiyet veren son kaza ise 2014'te yaşandı.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Japonya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonrası Fransız pilot Jules Bianchi hayata gözlerini yumdu.
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Ferrari pilotu Gilles Villeneuve, geçirdiği kaza ile Formula 1'in en trajik anlarından birinde başrol oynadı.
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Kanadalı pilot 1982 yılındaki şampiyonada Belçika Grand Prix'de 225 kilometre hızla giderken kaza yaptı ve hayatını kaybetti.
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İtalyan pilot Riccardo Paletti, 1982 yılında hayatını kaybeden bir başka Formula 1 yarışçısı oldu.
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F1 kariyerinin henüz başındaki 24 yaşındaki pilot, ikinci yarışı Kanada Grand Prix'sinin başlangıcı sırasında yaptığı kazanın ardından öldü.
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Yarıştığı yıllarda oldukça popüler olan ve Formula 1'in "son beyefendisi" olarak bilinen Elio de Angelis, 1986'da Fransa Grand Prix'de kaza nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Elio De Angelis'in aracının önce arka kanadı koptu ve bu yüzden havalanan araç pistin 200 metre uzağına düştü. De Angelis, kaza etkisiyle yanan araçtan güçlükle çıkarılabildiyse de kurtarılamadı.
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İsviçreli Jo Siffert kaza sebebiyle ölen bir başka yarış pilotu.
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"Seppi" lakaplı yarışçının aracı mekanik arıza sebebiyle kaza yaptıktan sonra yandı. 1971 yılındaki bu kaza sebebiyle Jo Siffert hayatını kaybetti.
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İngiliz pilot Cameron Earl Formula 1 yarışlarında hayatını kaybeden ilk isim olarak tarihe geçti.
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Amerikalı yarış pilotu Chet Miller, 1953'te Indianapolis'teki yarışta öldü.
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Belçikalı pilot Charles de Tornaco 1953'te Modena Grand Prix'de öldü.
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Arjantinli yarışçı Onofre Marimon, 1954'te Almanya Grand Prix'te hayatını kaybetti.
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İtalya pilot Mario Alborghetti, 1955'te ilk yarışı sırasında hayatını kaybetti.
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Bill Vukovich, 1955'te Indianapolis'teki yarışta öldü.
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Manny Ayulo, 1955'te Indianapolis'teki yarışta öldü.
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İtalyan pilot Eugenio Castellotti, 1957'deki test sürüşü sırasında hayatını kaybetti.
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Keith Andrews, 1957'de Indianapolis'teki yarışta öldü.
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Pat O'Connor, 1958'de Indianapolis'teki yarışta yaşamını yitirdi.
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Luigi Musso, 1958'de Fransa'daki yarışta öldü.
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Peter Collins, 1958 Almanya Grand Prix'te öldü.
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Stuart Lewis-Evans, 1958 Fas Grand Prix'de hayatını kaybetti.
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Jerry Unser jr, 1959 Indianapolis Grand Prix'de öldü.
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Bob Cortner, 1959'da Indianapolis'teki yarışta öldü.
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Harry Schell, "BRDC International" yarışında hayatını kaybetti.
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Chris Bristow, 1960 Belçika Grand Prix'de öldü.
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Alan Stacey, 1960 Belçika Grand Prix'de öldü.
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Shane Summers, 1961 Silver City yarışında öldü.
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Giulio Cabianca, 1961'de test sürüşü sırasında hayatını kaybetti.
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Wolfgang von Trips, 1961 Italya Grand Prix'te öldü.
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Ricardo Rodríguez, 1962 Meksika Grand Prix'te öldü.
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Gary Hocking, 1962 Natal Grand Prix'de öldü.
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Carel Godin de Beaufort, 1964 Almanya Grand Prix'de öldü.
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John Taylor, 1966 Almanya Grand Prix'te öldü.
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Lorenzo Bandini, 1967 Monaco Grand Prix'de öldü.
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Bob Anderson, 1967'deki test sürüşünde öldü.
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Jo Schlesser, 1968 Fransa Grand Prix'de öldü.
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Gerhard Mitter, 1969 Almanya Grand Prix'de öldü.
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Martin Brain, 1970'te Nottingham'daki yarışta öldü.
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Piers Courage, 1970 Hollanda Grand Prix'te öldü.
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Jochen Rindt, 1970 Italya Grand Prix'de öldü.
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Roger Williamson, 1973 Hollanda Grand Prix'de öldü.
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François Cevert, 1973 ABD Grand Prix'de öldü.
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Peter Revson, 1974 Güney Afrika Grand Prix'de öldü.
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Helmuth Koinigg, 1974 ABD Grand Prix'de öldü.
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Mark Donohue, 1975 Avusturya Grand Prix'te öldü.
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Tom Pryce, 1977 Güney Afrika Grand Prix'de öldü.
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Brian McGuire, 1977 Shellsport Şampiyonası'nda öldü
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Ronnie Peterson, 1978 İtalya Grand Prix'de öldü.
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Patrick Depailler, 1980'de test sırasında öldü.
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John Dawson-Damer, 2000 Goodwood Hız Festivali'nde hayatını kaybetti.
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Son yıllarda ise artırılan önlemlerle ölümlü kazaların önemli oranda önüne geçildi. 2018 yılında güvenlik için eklenen 'halo' isimli titanyum parça Mercedes pilotu Lewis Hamilton'u Monza Grand Prix'de ölümden kurtardı.
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Şampiyonluk yarışı veren Max Verstappen ve Lewis Hamilton'u yarış dışı bırakan kazayla ilgili Hamilton, şanslı olduğunu hissettiğini söyledi.
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Fritz Glatz, 2002 EuroBOSS Serisi'nde öldü.
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Denis Welch 2014'te Silverstone pistinde hayatını kaybetti.