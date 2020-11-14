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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

Intercity İstanbul Park'ta yoğun yağmur yağışıyla başlayan ilk sıralama turunda pilotlar büyük zorluk çekti.

14 Kasım 2020 20:25

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

1218

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

1518

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

1618

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turları böyle geçti

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