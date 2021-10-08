T24 LogoT24 Logo

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında attığı turlarla İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi oldu.

08 Ekim 2021 18:07

138

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı.

238

İlk antrenman seansında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu 1.24.178 ile geride bırakan Hamilton, tur derecelerini ikinci seansta daha da geliştirdi.

338

İkinci seansta telsizden takımına "Ön lastikler çalışmıyor." mesajını gönderen ve pit alanına girip çıkan 36 yaşındaki Hamilton, ikinci antrenman seansında 1.23.840'lık derecesiyle İstanbul Park tarihinde 1.24'ün altına inen ilk pilot oldu.

438

Sonraki turlarda derecesini 1.23.804'e çeken Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi olmayı başardı.

538

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise 1.24.214 ile üçüncü en hızlı tura imza attı.

638

Otomobilinin dengesinde sorun yaşayan Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk antrenman seansına göre daha iyi derece yapsa da rakiplerinin hızına ayak uyduramadığı için 5. sıraya kadar geriledi.

738

Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasında kalan Verstappen, en hızlı turunu 1.24.439 ile attı.

838

Rusya Grand Prix'si öncesi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın ardından 1.24'ün altına inen pistteki ikinci isim oldu.

938

Takımıyla telsiz iletişiminde, virajlarda otomobilinin yol tutuşundan şikayet etmesine karşın en hızlı turunu 1.23.970 ile atan Monakolu genç pilot, ikinci antrenman seansını ikinci sırada tamamladı.

1038

İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Kimi Raikkonen 15, Sebastian Vettel ise 16'ıncı sırada ikinci antrenman seansını tamamladı.

1138

Kaskındaki su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, 1.25.143'lük zamana ulaşırken, Aston Martin pilotu Alman Vettel ise 1.25.229 ile turları tamamladı.

1238

İşte Türkiye GP ilk gününden kareler:

1338

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

1438

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

1538

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

1638

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

1738

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

1838

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

1938

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2038

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2138

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2238

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2338

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2438

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2538

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2638

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2738

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2838

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

2938

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3038

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3138

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3238

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3338

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3438

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3538

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3638

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3738

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

3838

Formula 1 | Fotoğraflarla Türkiye GP ilk gün heyecanı

türkiyeformula 1türkiye gpistanbul parkilk günantrenman turlarıkarelerfotoğraflar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24