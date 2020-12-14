Formula 1'de sezonun kazanan ve kaybedenleri

Formula 1, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü. İşte, zorlu geçen bir sezonun ardından kazanan ve kaybedenler:
14 Aralık 2020 17:22
113
Formula 1 sezonu, bu yıl Abu Dhabi Grand Prix'siyle bitti. Covid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrayan organizasyonun kazananları ve kaybedenleri derlendi.
213
KAZANANLAR: MERCEDES - Üst üste yedinci kez markalar şampiyonu olan Mercedes, Williams'ı geçerek tüm zamanların 1 numarası oldu. Mercedes 17 yarışın 13'ünü kazanırken, ikisi hariç hepsinde pole pozisyonu elde etti.
313
LEWIS HAMILTON - Türkiye Grand Prix'sinde 7. Dünya Şampiyonluğunu kutlayan Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti. 11 yarış kazanan 35 yaşındaki pilot, takım arkadaşı ve sezonun ikincisi Valtteri Bottas'a 124 puan fark attı.
413
HONDA - Mercedes dışında yarışları kazanan tek motor üreticisi olan Honda, Red Bull sürücüsü Max Verstappen'i son yarışta, AlphaTauri Pierre Gasly'yi de Monza'da duygusal bir zafere taşıdı.
513
SERGIO PEREZ - 10 yıllık F1 kariyerinin ilk zaferini Bahreyn'de yaşadı. Racing Point'e bu isim altında ilk başarıyı getiren Meksikalı sürücü, sezonu dördüncü bitirmesine rağmen 2021 için henüz kendine koltuk bulamadı.
613
PIERRE GASLY - Kardeş takım Red Bull'dan ayrıldıktan sonra AlphaTauri'de itibarını yeniden kazanan Fransız, göze çarpan bir sezon yaşadı. 1996'da Olivier Panis'ten bu yana Monza'da yarış kazanan ilk Fransız pilot unvanı sezonun en önemli olaylarından biriydi.
713
MCLAREN - Genel klasmanda üçüncü olan takım, 2012'den bu yana en yüksek konumu yakaladı. Eski şampiyonlar, Mercedes Power ile yeni bir aşamaya girmeden önce Renault ile son sezonlarında istikrarlı ilerleme kaydetti.
813
FORMULA 1 - Salgın zamanında bir sezonu başarıyla noktalandı ve takvimden düşen ülkeler yeniden heyecana dahil edildi. Fransız Romain Grosjean'in Bahreyn'de yaşadığı unutulmaz kaza da güvenlik zaferi olarak öne çıktı.
913
KAYBEDENLER: FERRARI - F1'in en eski ve en başarılı takımı, yarış kazanamadı ve genel klasmanı 6. sırada tamamladı. Kırmızılar böylece 1980'den beri en kötü sezonunu yaşadı. Takımdan ayrılan Sebastian Vettel sıkıcı bir yıl geçirdi ancak takım arkadaşı Charles Leclerc en azından gelecek için umut verdi.
1013
WILLIAMS - Sporun sembolik ekiplerinden takım 1970'lerden bu yana ilk kez puan alamadı. Ekip Ağustos ayında satıldı ve kurucu Williams ailesi ayrıldı.
1113
VALTTERI BOTTAS - Hamilton’un takım arkadaşı olmak zor bir görev ama Bottas genel performansından uzak kaldı. İki yarış kazandı ama Hamilton ile arasındaki puan farkı kapanmadı.
1213
HAAS - Sürücüleri Kevin Magnussen ve Romain Grosjean ile yolları ayıran ABD'li sıkıntılı bir yılı daha geride bıraktı ve dokuzuncu oldu.
1313
RACING POINT - Perez'in heyecan verici galibiyetine rağmen, geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Mercedes'in araçlarındaki fren sistemlerinin aynısını kullandığı gerekçesiyle takımlar klasmanında 15 puan silme cezası aldı. Sezon sonunda ise McLaren'in yedi puan gerisinde dördüncü oldular.