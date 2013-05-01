Foreign Policy'nin 'Güç Haritası'nda 9 Türk

Foreign Policy dergisi, 'Güç Haritası' başlığı altında dünyadaki en etkili 500 kişiyi derledi. Politika, finans dünyası, medya, enerji, savaş endüstrisi sektörleri başta olmak üzere 'dünyada etkili konuma sahip' çeşitli alanlardan kişilerin yer aldığı listede, Türkiye’den 9 isim yer aldı. İşte o listedeki 9 Türk:
211
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
311
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
411
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
511
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
611
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
711
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
811
MİT Müsteşarı Hakan Fidan
911
Fethullah Gülen
1011
Fener Rum Patriği Bartholomeos
1111
Listeye ABD’den giren isimler arasında Coca-Cola’nın CEO’su Türk yönetici Muhtar Kent de yer alıyor.