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Foreign Policy'nin 'Güç Haritası'nda 9 Türk

01 Mayıs 2013 12:53

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Foreign Policy dergisi, 'Güç Haritası' başlığı altında dünyadaki en etkili 500 kişiyi derledi. Politika, finans dünyası, medya, enerji, savaş endüstrisi sektörleri başta olmak üzere 'dünyada etkili konuma sahip' çeşitli alanlardan kişilerin yer aldığı listede, Türkiye’den 9 isim yer aldı. İşte o listedeki 9 Türk:

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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu

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Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz

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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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MİT Müsteşarı Hakan Fidan

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Fethullah Gülen

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Fener Rum Patriği Bartholomeos

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Listeye ABD’den giren isimler arasında Coca-Cola’nın CEO’su Türk yönetici Muhtar Kent de yer alıyor.

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