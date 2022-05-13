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Forbes, dünyanın en zengin sporcularını açıkladı

13 Mayıs 2022 09:18

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ABD'nin finans merkezli yayın yapan dergisi Forbes, en zengin sporcular listesini güncelledi. İlk 10'daki sporcuların, toplamda 992 milyon dolar serveti olduğu ortaya çıktı. İşte o liste:

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10- Giannis Antetokounmpo – 80.9 milyon dolar

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9- Tom Brady – 83.9 milyon dolar

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8- Canelo Alvarez – 90 milyon dolar

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7- Roger Federer – 90,7 milyon dolar

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6- Kevin Durant – 92 milyon dolar

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5- Stephen Curry – 92.8 milyon dolar

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4- Neymar – 95 milyon dolar

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3- Cristiano Ronaldo – 115 milyon dolar

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2- LeBron James – 121 milyon dolar

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1- Lionel Messi – 130 milyon dolar

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