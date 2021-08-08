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Forbes dünyanın en zengin insanları listesinin açıkladı; zirvede değişiklik

08 Ağustos 2021 10:07

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Uzun zaman Amazon'un sahibi Jeff Bezos'ta bulunan Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri:

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198.8 MİLYAR DOLAR - LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY 1 - Bernard Arnault

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193.3 MİLYAR DOLAR - AMAZON - BLUE ORİGİN'S 2 - Jeff Bezos

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182.1 MİLYAR DOLAR - TESLA - SPACEX 3- Elon Musk

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132.1 MİLYAR DOLAR - MİCROSOFT 4- Bill Gates

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130.8 MİLYAR DOLAR - FACEBOOK (WHATSAPP, INSTAGRAM) 5- Mark Zuckerberg

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116.4 MİLYAR DOLAR - GOOGLE 6- Larry Page

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116.3 MİLYAR DOLAR - ORACLE 7- Larry Ellison

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112.6 MİLYAR DOLAR - GOOGLE 8- Sergey Brin

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103.7 MİLYAR DOLAR - BERKSHİRE HATHAWAY 9- Warren Buffett

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93 MİLYAR DOLAR - L'OREAL 10- Francoise Bettencourt Meyers

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