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Forbes dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı; listede Türkiye'den bir isim yer aldı

10 Aralık 2020 09:51

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Forbes, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesini paylaştı. Listenin ilk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2020'de son 10 yılda olduğu gibi dünyanın en güçlü kadını seçildi.

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2- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

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3-ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris

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4-Alman siyasetçi ve Avrupa Komisyonu Başkanı, Ursula von der Leyen

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5-Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısı olan Melinda Gates

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6-General Motors Company'nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü olan Mary Teresa Barra

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7-ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

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8- İspanyol bankacı, Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea'

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9-Amerikalı milyarder iş kadını, Abigail Johnson

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ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ise 20. sırada yer aldı

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32. sırada ise, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yer aldı.

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Listenin 46. sırasında İngiltere Kraliçesi Elizabeth bulunuyor

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen 75. sırada yer aldı.

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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Forbes'un listesinde 76. sırada yer aldı.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Forbes'un listesinin 85. sırasında yer aldı.

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