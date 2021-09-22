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Forbes, dünyanın en fazla kazanan futbolcularını açıkladı

22 Eylül 2021 12:12

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Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu. İşte o liste:

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10- Eden Hazard (Real Madrid) / 29 milyon

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9- Gareth Bale (Real Madrid) / 32 milyon

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8- Paul Pogba (Manchester United) / 34 milyon

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7- Andres Iniesta (Vissel Kobe) / 35 milyon

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6- Robert Lewandowski (Bayern Münih) / 35 milyon

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5- Muhammed Salah (Liverpool) /41 milyon

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4- Kylian Mbappe (PSG) / 43 milyon

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3- Neymar (PSG) / 95 milyon

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2- Lionel Messi (PSG) / 110 milyon

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1- Cristiano Ronaldo (Manchester United) / 125 milyon

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