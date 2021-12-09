Forbes, 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı: Güler Sabancı da listede
Forbes, 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı. Listenin zirvesinde 16 yıl Almanya Başbakanı olarak görev yapan Angela Merkel yer alırken, şarkıcı Rihanna, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sunucu Oprah Winfrey’in yer aldığı Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı da Forbes listesine girmeyi başardı.
09 Aralık 2021 14:45
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Forbes, 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı. Listenin zirvesinde 16 yıl Almanya Başbakanı olarak görev yapan Angela Merkel yer alırken, şarkıcı Rihanna, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sunucu Oprah Winfrey’in yer aldığı Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı da Forbes listesine girmeyi başardı.
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Görevini Olaf Scholz'a devreden 16 yıl boyunca Almanya Başbakanı olarak görev yapan Angela Merkel birinci sırada yer aldı.
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine LaGarde, ikinci sırada yer aldı.
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En güçlü üçüncü kadın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris seçildi.
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dördüncü sırada yer aldı.
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Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısı Melinda Gates, beşinci sırada yer aldı.
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Altıncı sırada General Motors Company CEO'su Marry Barra yer aldı.
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Yedinci sırada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oldu.
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Ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey, onuncu sırada yer aldı.
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Kraliçe Elizabeth, 46'ıncı sıraya yerleşti.
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69'uncu sırada şarkıcı Rihanna yer aldı.
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Sabancı ailesi'nin üçüncü nesil üyesi ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı, 76'ıncı sırada yer aldı.