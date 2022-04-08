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Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi

Forbes Dergisi dünyanın en zenginlerini açıkladı. Listedeki Türk isimler ise dikkat çekti.

08 Nisan 2022 21:42

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Forbes Dergisi dünyanın en zenginlerini açıkladı. Listedeki Türk isimler ise dikkat çekti. Dünyanın en zengini 177 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos oldu.

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Türklerin olduğu listenin zirvesinde 4,7 milyar dolar serveti olan Murat Ülker yer aldı.

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Türkiye'de ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk bulundu.

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Üçüncü sırada, 2.4 milyar dolarlık servetiyle Hamdi Ulukaya yer aldı.

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Listenin devamında ise Erman Ilıcak yer alıyor (2,3 milyar dolar)

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5. sırada Filiz Şahenk geliyor (2,2 milyar dolar)

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1,9 milyar dolar servetiyle Sezai Bacaksız

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1,9 milyar dolar servetiyle Nihat Özdemir

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1,8 milyar dolar servetiyle İbrahim Erdemoğlu

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Semahat Sevim Arsel (1,6 milyar dolar)

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Hamdi Akın ve ailesi (1,5 milyar dolar)

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