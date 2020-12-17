Forbes'a göre 2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar
17 Aralık 2020 15:30
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1. Reality show yıldızı ve girişimci 23 yaşındaki Kylie Jenner (590 milyon dolar)
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2. ABD'li TV sunucusu Ellen DeGeneres (84 milyon dolar)
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3. ABD'li şarkıcı Ariana Grande (72 milyon dolar)
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4. ABD'li şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift (63,3 milyon dolar)
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5. Harry Potter kitaplarının dünyaca ünlü İngiliz yazarı J.K. Rowling (60 milyon dolar)
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6. ABD'li şarkıcı Billie Eilish (53 milyon dolar)
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7. ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian West (49,5 milyon dolar)
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8. ABD'li hakim, avukat, TV sunucusu Judy Sheindlin (49 milyon dolar)
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9. ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (47,5 milyon dolar)
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10. ABD'li şarkıcı Pink (47 milyon dolar)
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