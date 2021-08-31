Forbes, 2021'in en çok kazanan tenisçilerini açıkladı
Tenis dünyasının bu yıl en çok kazanan isimleri açıklandı. Roger Federer, Serena Williams, Naomi Osaka, Novak Djokovic ve Rafael Nadal gibi tenise damgasını vurmuş isimler listenin başını çekiyor.
31 Ağustos 2021 16:49
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Forbes'un hazırladığı listeye göre sporcular kortta elde ettikleri gelirlerin daha fazlasını kort dışında kazandı. Ünlü tenisçilerin farklı markalarla yaptığı sponsorluk anlaşmaları gelir kalemlerinin ciddi bir kısmını oluşturuyor.
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5. Rafael Nadal | En çok kazanan 5. isim olan Rafael Nadal turnuvalardan 4 milyon dolar (yaklaşık 33 milyon TL) kazanırken kort dışında 23 milyon dolar (yaklaşık 192 milyon TL) gelir etti. "Toprağın Kralı" lakaplı İspanyol raket kendi jenerasyonunun en büyük sporcuları arasında yer alıyor.
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4. Novak Djokovic | Öte yandan 4. sırada bulunan Novak Djokovic turvulardan 8 milyon dolar (yaklaşık 67 milyon TL) kazanırken kort dışında 30 milyon dolar (yaklaşık 250 milyon TL) elde etti. Sırp raket temmuzda Wimledon'da 20. Grand Slam tunuvasını kazanarak Federer ve Nadal'la eşitliği sağlamıştı. Djokovic şu an Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasına göre erkeklerde bir numaralı tenisçi.
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3. Serena Williams | Listenin üçüncüsüyse Amerikalı ünlü tenisçi Serena Williams. Williams 1,5 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon TL) katıldığı tunuvalardan 40 milyon dolar (yaklaşık 333 milyon TL) da imzaladığı anlaşmalardan elde etti. Williams 23 Grand Slam şampiyonluğuyla rekoru elinde tutuyor.
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2. Naomi Osaka | Son dönemde büyük bir sıçrama yaşayan 23 yaşındaki Naomi Osaka da 5,1 milyon dolar (yaklaşık 42 milyon TL) tunuvalardan 55 milyon dolar (yaklaşık 457 milyon TL) kort dışındaki anlaşmalarından kazandı. Osaka, 2018'de ABD Açık'ta Serena Williams'ı mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etmişti.
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1. Roger Federer | Birinci sırada yer alan İsviçreli sporcu Roger Federer'in sponsorluk anlaşmalarıyla turnuvalardan kazandıkları arasında ciddi bir uçurum bulunuyor. Federer 90 milyon dolar (yaklaşık 747 milyon TL) sponsorluk geliri elde ederken yalnızca 0,6 milyon dolar (yaklaşık 5 milyon TL) turnuvalardan kazandı. İlk 5 sporcunun ardından gelen isimlerse Kei Nishikori, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas ve Ashleigh Barty. (Independent Türkçe)